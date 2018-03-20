Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL derhal bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), devasa insan hakları ihlallerine yol açtığını söylediği OHAL uygulamasının derhal sonlandırılması için Türkiye'ye çağrı yaptı. Türkiye'de hukuk devleti ve kurumların normal işlevlerinin yeniden tesis edilmesini talep etti.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi takiben yürürlüğe giren OHAL'le gelinen duruma dair hazırladığı 28 sayfalık raporu aktaran BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ''OHAL'in rutin şekilde uzatılması yüz binlerce kişiye karşı çok geniş kapsamlı, derin çaplı insan hakları ihlallerine yol açtı'' dedi.

'İŞTEN ÇIKARMA VE GÖZALTILAR KEYFİ'

Bu insan hakları ihlallerine 'keyfi gözaltı, işkence ve diğer kötü muamele, keyfi şekilde çalışma hakkı ve hareket serbestisinin elinden alınması, ifade ve toplanma haklarının saldırıya uğramasının' dahil olduğunu belirtti.

Raporla ilgili açıklamayı yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, 18 aylık OHAL'de yaklaşık 160 bin kişinin tutuklandığını, 152 bin devlet memurunun işten atıldığını, bunların 'çoğunun tümüyle keyfi şekilde' yapıldığını aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, tutuklanan ve işten atılanların sayısının bu kadar yüksek olmasının 'afallatıcı' olduğunu ifade etti.

'OHAL NEYE HİZMET EDİYOR?'

Öğretmenler, akademisyenler, yargıçlar ve avukatların işlerinden edildiğini ya da yargılandığını, gazetecilerin tutuklandığını, medya organlarının kapatıldığını, web sitelerine erişimin engellendiğini sıralayan Hüseyin, ''OHAL'in sürekli uzatılmasının, çok çok fazla sayıda kişinin insan haklarını kayfi şekilde ve vahim boyutta engellemek için kullanıldığı açıktır'' dedi.

Çıkarılan 20'den fazla KHK'nın keyfi gözaltı, gözlatında işkence, bunu yapanların cezasız kalması ve yargının bağımsızlığına müdahale edilmesine yol açtığını vurguladı.

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Raporda ''Çok sayıda ve çok sıklıkla çıkarılan KHK'ların herhangi bir ulusal tehditle bağlantısız olması, olağanüstü yetkilerin hükümete yönelik her türlü eleştiriyi ve muhalefeti bastırmak için kullanıldığına işarete eder gözüküyor'' vurgusu yapıldı.

RAPORDA İŞKENCEYLE İLGİLİ AĞIR SUÇLAMALAR VAR

28 sayfalık raporda polis, jandarma ve diğer güvenlik güçleri 'gözaltında işkence ve kötü muameleyle' suçlanıyor. 'Feci şekilde dövme, cinsel saldırı, elektrik verme, CIA'in meşhur suda boğulma hissi yaratan 'waterboarding'i gibi işkence yöntemlerinin kullanıldığı' iddialarıyla ilgili örnekler veriliyor.

'GÜNEYDOĞU'DA DÜZELME YOK'

Türkiye'nin güneydoğusunda 'güvenlik güçlerinin işlediği yoğun ve ciddi insan hakları ihlallerinin devam ettiğini' kaydeden rapor, buna 'insan öldürme, işkence, aşırı güç kullanımı, evlerin ve Kürt kültürel mirasının yıkılmasının' dahil olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bölgede durumu değerlendirebilmek için tam erişim talep etti.