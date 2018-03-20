Kuzey Kıbrıs'tan Çiftlik Bank açıklaması: Bizimle ne ilgisi var?

Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili açıklama yaptı. Denktaş, olayın kendileriyle bir ilgisi olmadığını söylerken "Sürekli günah keçisi ilan ediliyoruz" serzenişinde bulundu.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yüksek getiri vaadiyle topladığı paraların büyük kısmını Kuzey Kıbrıs'taki şahsi hesabına aktardığı belirlenmişti. Bu belirleme sonrası konuşan Denktaş, "Adı geçen oyunla binlerce kişi dolandırılmış, bizimle ne ilgisi var?" diye sordu.

'BU DOLANDIRICI BEBENİN KKTC İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Çiftlik Bank adında bir tescilli şirketin olmadığını anlatan Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC'den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin internette oynanan bir dolandırıcılıkla ilgili bir sorumluluğu olamaz" dedi.