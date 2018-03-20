AK Partili Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiası Meclis'e taşındı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ davalarından yargılanan işadamlarının serbest bırakılması için kurulan 'borsa'da milyon dolarların döndüğünü ve danışmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunları iletmediğini öne sürdü.

Tayyar'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP'li Mehmet Tüm, AK Parti'nin FETÖ'yle mücadelede günah çıkardığını ve topu yargıya atmaya çalıştığını söyledi. Tayyar'ın, FETÖ ile ilgili sözlerini samimiyetsizlik olarak değerlendiren CHP'li Tüm şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, AKP'nin FETÖ'yle mücadelesinde samimi olmadığını, davalarda çok ciddi skandalların, mağduriyetlerin, adaletsizliklerin yaşandığını birçok kez dile getirdik. Olağanüstü Hal'de, hukuksuzluğun olağan hale getirildiğini defalarca belirttik. Toplumdan ve bizlerden gelen tüm bu itirazlara rağmen, AKP hiçbir yapıcı adım atmadı, FETÖ'yle mücadeleyi muhaliflere gözdağı olarak kullandı. 15 Temmuz'la hesaplaşacağını belirterek, 20 Temmuz'da kendi darbesiyle toplumsal muhalefeti sindirmeye çalıştı.

'YAŞADIKLARIMIZ BİR İNSANLIK UTANCI'

Şimdi erken seçim tartışmalarının yapıldığı bir ortamda, AKP'liler her nedense günah çıkarırcasına topu yargıya atmaya çalışıyorlar. AKP'li bir vekil çıkıp, FETÖ borsası oluştuğunu, FETÖ'cülerin milyonlarca dolar paralarla itirafçılık adı altında tahliye edildiğini itiraf ediyor ve ‘FETÖ'yle mücadelede bir problem var' diyor. Hukuksuzca içeri attığınız insanların suçu, FETÖ borsasında itirafçılık anlaşması yapmaması mıdır? Askeri öğrencilerin suçu milyonlarca dolarlarının olmayışı mıdır? Bu yaşadıklarımız bir insanlık utancıdır."

'FETÖ BORSASI NEDİR?'

CHP'li Tüm, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği 7 maddelik önergesinde, şu sorulara yer verdi: