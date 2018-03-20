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    AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı.

    AK Partili Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiası Meclis'e taşındı

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
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    CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası' iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Tüm, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

    Şamil Tayyar
    © AA/ Arşiv
    AK Partili Tayyar: Milyon doları veren FETÖ’cü bırakılıyor
    AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ davalarından yargılanan işadamlarının serbest bırakılması için kurulan 'borsa'da milyon dolarların döndüğünü ve danışmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunları iletmediğini öne sürdü.

    Tayyar'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP'li Mehmet Tüm, AK Parti'nin FETÖ'yle mücadelede günah çıkardığını ve topu yargıya atmaya çalıştığını söyledi. Tayyar'ın, FETÖ ile ilgili sözlerini samimiyetsizlik olarak değerlendiren CHP'li Tüm şunları söyledi:

    "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, AKP'nin FETÖ'yle mücadelesinde samimi olmadığını, davalarda çok ciddi skandalların, mağduriyetlerin, adaletsizliklerin yaşandığını birçok kez dile getirdik. Olağanüstü Hal'de, hukuksuzluğun olağan hale getirildiğini defalarca belirttik. Toplumdan ve bizlerden gelen tüm bu itirazlara rağmen, AKP hiçbir yapıcı adım atmadı, FETÖ'yle mücadeleyi muhaliflere gözdağı olarak kullandı. 15 Temmuz'la hesaplaşacağını belirterek, 20 Temmuz'da kendi darbesiyle toplumsal muhalefeti sindirmeye çalıştı.

    'YAŞADIKLARIMIZ BİR İNSANLIK UTANCI'

    Mahkeme - duruşma salonu
    © AA/
    'FETÖ'nün kasası' diye tutuklanan kişi tahliye edildi
    Şimdi erken seçim tartışmalarının yapıldığı bir ortamda, AKP'liler her nedense günah çıkarırcasına topu yargıya atmaya çalışıyorlar. AKP'li bir vekil çıkıp, FETÖ borsası oluştuğunu, FETÖ'cülerin milyonlarca dolar paralarla itirafçılık adı altında tahliye edildiğini itiraf ediyor ve ‘FETÖ'yle mücadelede bir problem var' diyor. Hukuksuzca içeri attığınız insanların suçu, FETÖ borsasında itirafçılık anlaşması yapmaması mıdır? Askeri öğrencilerin suçu milyonlarca dolarlarının olmayışı mıdır? Bu yaşadıklarımız bir insanlık utancıdır."

    'FETÖ BORSASI NEDİR?'

    CHP'li Tüm, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği 7 maddelik önergesinde, şu sorulara yer verdi:

    • Tayyar'ın sözünü ettiği ‘FETÖ borsası' nedir, Bakanlığınızın konuya ilişkin herhangi bir araştırması var mıdır, kurumunuza herhangi bir şikâyet ulaşmış mıdır?
    • FETÖ davalarında ‘itirafçı' olduğu gerekçesiyle tahliye edilen kişi sayısı kaçtır?
    • Bu tahliyelerin mahkemeler ve bulundukların bölgelere göre dağılımı nedir?
    • Bahsi geçen ‘itirafçılık adı altında tahliye' düzenine ilişkin HSK'ye yapılan başvuru veya suç duyurusu sayısı nedir?
    • Görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan hâkim veya savcı sayısı kaçtır?
    • Bakanlığınız itirafçılık sistemini nasıl denetlemektedir?
    • İtirafçılığa ilişkin herhangi yasal düzenleme yapılacak mıdır? 100 binden fazla kamu emekçisi hukuksuz yere işten atılırken, FETÖ tutuklusu kişilerin parayla serbest bırakılması hangi adalet anlayışının sonucudur?
    • Suçunu bilmeden cezaevine atılan insanların suçu milyonlarca dolarının olmayışı mıdır?
    • Askeri öğrencilerin suçu FETÖ borsasında itirafçılık anlaşması yapmaması mıdır?

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    Etiketler:
    soru önergesi, 15 Temmuz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), TBMM, FETÖ, AK Parti, CHP, Mehmet Tüm, Şamil Tayyar, Türkiye
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