Kayıt
15:25 20 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet'e Atatürk tepkisi

    © AA/ Metin Aktas
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13

    Camilerde okutulan hutbe üzerinden Diyanet'e tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "18 Mart'ta camilerimizde hutbe okutuldu ama içinde Atatürk yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenmek istiyorum; kurucunuz Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?" dedi. Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına da seslendi: "Paralarınızı alabilirsiniz ama o tosundan değil."

    Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
      © Fotoğraf: Çanakkale Büyükşehir Belediyesi
      Erdoğan'ın 'Konuşturmayın' dediği Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan: Web sitesinden konuşurum
      18 Mart şehitler günüdür. Aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'nin de 103'üncü yıldönümüdür. Çanakkale'nin her karşısında şehidimiz vardır. Bizim belediye başkanımızın konuşmasına yasak getiriyorlar. Milletin seçtiği belediye başkanını neden dışlıyorsun? Sen 18 Mart'ı, Çanakkale'yi bilmezsin. Sen ancak ve ancak Man Adası'nı bilirsin.
    • Çanakkale Savaşı aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşımızın önsözünü yazdığı savaştır. 18 Mart'ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşmanın bile saygı gösterdiği kahramanlıkları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da seslenmek istiyorum. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz? 1920'lerde harabeye dönmüş camiler için ödenek ayırıp tamir ettiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını neden anmıyorsunuz?

    'ÇANAKKALE'Yİ ATATÜRKSÜZ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

    • Bir fesli Kadir soytarısı var biliyorsunuz. Saraydaki zat ziyat ediyor onu. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığınızda bu soytarıyla aynı oluyorsunuz. Çanakkale'yi Atatürksüz kabul etmek mümkün değil.
    • ​Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı birilerinin etkisinde, siyasetin etkisinde kalmaz. Nasıl olur da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmazsınız. Bu memlekete kötülük yapıyorsunuz, 80 milyonun kalbini kırıyorsunuz.

    'AYM'Yİ KUTLUYORUZ AMA GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

    • Şahin Alpay
      © AA/ Ali Cevahir Aktürk
      Şahin Alpay hakkında tahliye kararı
      Geçen hafta Şahin Alpay serbest bırakıldı. Alt mahkemeyi de uyardı. Altanlar için neden bir karar vermedi AYM? Onu da bekliyoruz. Bir yerde haksızlık varsa o haksızlığı gidermek yargının görevidir. Biz bunu arzu ediyoruz. Yargı bir yerlerden talimat alıyorsa o başka bir şeydir. AYM'yi kutluyoruz ama geciken adalet, adalet değildir. Bu kadar gecikme olmamalıydı.

    'ÜÇÜNCÜ GÜÇ OLMAYA LAYIK DEĞİLSİNİZ'

    • CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
      © AA/
      CHP'den külliyede hakim kurasına tepki: İradeye ipotek koyuluyor
      Hakimlere soruyorum, bir partinin genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalktınız. Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Talimatla verilen karar adalet midir? Vicdan sahibi olun. Sizin ne işiniz var ayakta. Bir partinin genel başkanı gelmiş, yanında başbakan, hepsi ayağa kalkmış alkışlıyor. Yarın senin önüne gelirse ne diyeceksin? Adaletin olmadığı bir devlet çöker.
    • Bu ülkede adalet bitmiş. Adaleti savunsaydın hakimleri ayağına çağırmazdın, sen onların ayağına giderdin.
    • Buradan saraydaki hakim ve savcılara sesleniyorum: Cübbelerinize iki delik açın, iki de düğme. Düğmelerde Saray'ın amblemi olsun, ayağa kalktığınız zaman onların önünde o düğmeleri ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz.

    'YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ZARAR EDİYOR, SIKIYSA ONU DA SATSANA'

    • Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılış
      © AA/ Hakan Göktepe
      'Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere satılıyor'
      AKP hükümeti çökmüştür. Hiçbir söylemi tutarlı değildir. Vatandaşın hengi derdine çözüm ürettiler? Şeker fabrikaları zarar ettiği için satılıyor diyorlar. Şeker fabrikaları zarar etmiyor, sen zarar ettiriyorsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü zarar ediyor, sıkıysa onu da satsana. Sarayın 13 günlük parasını versinler, hiçbir zararı olmaz. Asıl zarar sarayda. Milletin sırtında yük o saray.
    • AB şeker pancarına kotayı kaldırdı. Biz de kaldırın diyoruz. Amaç nişasta bazlı şekeri vatandaşa yedirmek. Bunu sana kabul ettirmeyeceğiz. Bu hükümet vatandaşa çalışan bir hükümet değildir, ranta dönük bir politikası vardır.

    'ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARINA: PARANIZI ALABİLİRSİNİZ'

    • Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
      © Fotoğraf: ciftlikbank.com
      Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın eşi: Eksik paraların yerine Bitcoin koyuyordu
      Bir de Çiftlik Bank kuruldu. Hepsinin önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 510 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor. SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl gibi seyrediyor. Dolandırılanlara sesleniyorum, paralarınızı alabilirsiniz, ama o tosundan değil. BDDK'dan alabilirsiniz. Ama dava açmanız lazım.
    • Bakan yeni uyanmış vatandaş uyanık olsun diyor. Bakan ama görmeyen. Vatandaş 77 bin kişi soyuluyor, valisi, kaymakamı, milletvekili gidiyor. Kimse banka ünvanı kullanamazsın demiyor. Bakan daha 11 tane benzer kuruluş var diyor. Onların da yurtdışına çıkmasını bekliyorlar. Adalet Bakanı onu Uruguay'dan isteyeceğiz diyor. Suçluların iadesine ilişkin sözleşme de yok. Bu bakana söyleyeyim, Recep Bey'e de söyleyeyim, Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı'na: Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur
    Kılıçdaroğlu: Masa başında 'Milletvekili artıracağız' diyenleri sandığa gömeceğiz
    Kılıçdaroğlu: Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yok
    Kılıçdaroğlu: 'Afrin'e gideceğiz' diyenler kendi çocuklarını askere göndermez
    Etiketler:
    Çiftlik Bank, Çanakkale Zaferi, BDD, Diyanet İşleri Başkanlığı, TBMM, CHP, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi
    Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi
    Karikatür
    'Rusya’ya seçim öncesinde dışarıdan benzeri görülmemiş derecede baskı yapıldı'
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam