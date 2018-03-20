Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet'e Atatürk tepkisi

Camilerde okutulan hutbe üzerinden Diyanet'e tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "18 Mart'ta camilerimizde hutbe okutuldu ama içinde Atatürk yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenmek istiyorum; kurucunuz Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?" dedi. Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına da seslendi: "Paralarınızı alabilirsiniz ama o tosundan değil."