Çavuşoğlu: Afrin'deki siviller çok mutlu, ABD neden rahatsız?

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Afrin'de yağmalamaya izin verilmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" dedi.
'BUGÜN TILLERSON'LA TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM'
Çavuşoğlu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la bugün bir telefon görüşmesi yapacağını da belirtti.
"Bizim vardığımız anlayışa göre, eğer dün gitseydik mutabakat bağlayacağımız yol haritasına göre, YPG/PKK Münbiç'ten çıkacaktı. Bunların çıkmasına ABD ile Türkiye nezaret edecekti. Tillerson geldiği zaman bir mutabakat sağladık. Bu yol haritasını biz onaylarsak ve uygulamaya başlarsak, her şey bizim nezaretimizde olacak. Birlikte göreceğiz, ne olup bittiğini. Bugün YPG'nin kontrol ettiği tüm alanlarla ilgili bu çalışma. Terör örgütlerinin bu şehirleri kontrol etmesine izin vermemeliyiz. Tam bu süreçte bir değişim oldu. Tillerson görevi bırakıyor, bugün de kendisiyle bir görüşme yapacağız. Yeni atanacak Dışişleri Bakanı ile göreve başladıktan sonra görüşeceğiz. Kongre'den bir onay süreci var. Kendisiyle de kaldığımız yerden çalışmaları sürdürürüz.
Müsteşar bey önümüzdeki günlerde gidecek, görevi vekaleten yürüten kişiyle görüşecek. Çalışma grubunun taslak olarak hazırladığı yol haritasıyla ilgili görüşecekler."
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