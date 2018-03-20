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    Mevlüt Uysal

    İBB Başkanı Uysal: 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor, yok

    © AA/ Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak' sözlerinin farklı yerlere çekildiğini belirterek, "Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok. Bizim önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli'dir" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu'nda İSTAÇ'a bağlı Çevre Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
    © Fotoğraf: DHA
    İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması
    Geçen cumartesi günü AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi'nde "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözleri tartışma konusu olan Uysal'a, "Bu sözlerinizin arkasında mısınız?" sorusu yöneltildi.

    Uysal, "Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımının sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli… Şimdi oralar AK Parti'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi (en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi" yanıtını verdi.

    'ÖNCELİĞİMİZ ARNUVUTKÖY VE SULTANBEYLİ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Murat Kaynak
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    Uysal, "Bizim o gün söylediğimiz, 'İstanbul'da birinci önceliğimiz metro; metroda da birinci önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bu iki ilçeyi de AK Parti'ye en fazla oy veren yerler olarak ifade etmişiz. Şu anda metroda çalışan yerlere baktığınız zaman en fazla CHP'li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçeler de oralar ise bizim bu sözümüzden 'oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz' diye bir şey algılanmamalı. Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok. Bizim önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli'dir. Aslında daha önceden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda hızlandıracağız" diye konuştu.

    2023 için İstanbul'a bin kilometrelik bir hedef koyduklarını kaydeden Uysal, İstanbul trafiğinin tek çözümünün metro olduğunu dile getirdi. Uysal, "İstanbul'da AK Partililerin oy verdiği yere metro yaparak trafiği nasıl çözeceğiz? Basınımız, oradaki konuşmamızın tamamını alsalardı kastettiğimiz yerin iki ilçe olduğunu anlarlardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığına geleli beş ay oldu ama geçmişte 9 yıllık bir ilçe belediye başkanlığımız var. Oradaki uygulamalarımız ortadadır. Tam tersine az oy aldığımız yerlere daha fazla emek çektik ki oyumuz orada daha fazla arttı. İstanbul'da oyumuzu artırma hedefimiz varsa bize oy verenlerle birlikte vermeyen yerlerde de mağduriyet, sıkıntı, hizmet ihtiyacı varsa yapmamız gerekir ki oyumuzu artırabilelim" dedi.

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    Etiketler:
    metro, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mevlüt Uysal, Sultanbeyli, Arnavutköy, İstanbul
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