Almanya'da tedavi gören Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü

5 Aralık 2017'de fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya giden Deniz Baykal, yaklaşık 3.5 ay sonra Türkiye'ye döndü.
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Tedavisi Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) devam edecek.
79 yaşındaki Baykal, beyinde pıhtı atması nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılmış ve bir dizi ameliyat geçirmişti.
16 Ekim 2017'de kaldırıldığı İbni Sina Hastanesi'nde 51 gün tedavi gören CHP Antalya Milletvekili, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
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