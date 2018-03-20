Kılıçdaroğlu: Tosunun biri 511 milyon lira tokatlıyor, hükümet seyrediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank vakasıyla ilgili Twitter'dan paylaştığı mesajlarda, "Tosunun biri; bakanın, başbakanın, herkesin gözü önünde Çiftlik Bank’ı kuruyor. Sonra, 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor, SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor" dedi.

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili bugün partisinin grup toplantısında hükümete eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden açıklamalarına devam etti.

Tosunun biri; bakanın, başbakanın, herkesin gözü önünde Çiftlik Bank’ı kuruyor. Sonra, 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor, SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 20 March 2018

​Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank CEO'su olarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ı kastederek, "Tosunun biri; bakanın, başbakanın, herkesin gözü önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. Sonra, 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor, SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı “Onu Uruguay'dan isteyeceğiz” diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, suçluların iadesine yönelik sözleşme de yok. Ben bu bakana ve Recep Bey'e söyleyeyim, Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin kardeşim! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 20 March 2018

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır" açıklamasına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Adalet Bakanı 'Onu Uruguay'dan isteyeceğiz' diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, suçluların iadesine yönelik sözleşme de yok. Ben bu bakana ve Recep Bey'e söyleyeyim, Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin kardeşim!" mesajını paylaştı.