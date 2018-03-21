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    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör

    Danıştay Başkanı Güngör’ün kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    Önceki gün Elazığ Hakimliği'ni kura ile çeken Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı, HSK'nın yayınladığı kararname ile 24 saat geçmeden Yargıtay'a terfi etti.

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    © AA/ Kayhan Özer
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    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  1. Dairesi, yeni bir mazeret ve ihtiyaç kararnamesi yayınladı. Kararnamede Danıştay Başkanı'nın 1 günlük hakim kızı Gonca Hatinoğlu Yargıtay'a atandı.

    HSK'nın dün yayınlanan kararnamesiyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti.

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da önceki gün kurayla atandığı Elazığ’daki görev yerine gitmeden kararnameyle Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne atandı.

    Bülent Tezcan
    © Fotoğraf: CHP
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    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, olaya sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Yarkadaş, “Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, dün hakim yapıldı. Kura çekti… İlk görev yeri Elazığ’a bile gitmeden 24 saat sonra Ankara’ya atandı. Adalet mi bu şimdi?" açıklamasını yaptı.

    Yarkadaş Yargıtay 6. Daire eski Başkanı Mustafa Lütfi Tombaloğlu’nun oğlu Onur Tombaloğlu’nun da Kilis’te göreve başlamasına rağmen 24 saat içinde Ankara Hakimliği’ne atandığı iddiasında bulundu.

    Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre kararnameyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yeni kurulan iki terör dairesine de başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekeriya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı. 2010 KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman da Ankara BAM üyeliğine getirildi. Kararnamede Ankara Cumhuriyet Savcısı Burhan Tezcan'ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanması dikkat çekti. Kararnameyle eski İzmir Hakimi Ahmet Çilek mesleğe geri dönüş yaptı, Manisa Hakimliği'ne atandı.

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    Etiketler:
    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay, Danıştay, Gonca Hatinoğlu, Zerrin Güngör, Türkiye
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