Polis, 'Dur' ihtarına uymayan araca 35 el ateş etmiş

Lastiklere mermi değmezken arka cama dört, bagaj kapağına altı, ön tavana bir, stop lambasına iki, sol üst çamurluğun üstüne bir olmak üzere, çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi.
Gazi Mahallesi’nde, 14 Nisan 2017’de eğlenceden dönen gençlerin aracına ‘Dur’ ihtarına uymadıkları iddiasıyla polis tarafından ateş edilmiş, Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan Ramazan Altürk ve Demirhan Erkul ise yaralanmıştı.
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak.
'PANİKLEYİNCE GAZA BASMIŞ'
Davayla ilgilenen avukatlardan Kıvanç Kayaoğlu'nun aktarımına göre olay arkadaşlarının doğum günü kutlaması için 14 Nisan 2017'de saat 19.00 sırasında Sultangazi Kent Ormanı'na giden Birkan Yüksel, Oğuzhan Erkul, Ramazan Altürk, Barış Kerem ve Demirhan Erkul isimli gençlerin saat 22:00 sıralarında Demirhan Erkul'un kullandığı araç ile ormandan çıktıkları sırada meydana geldi.
Kayaoğlu hastaneye giden polislerin, “Dosyayı siyasi davalara bakan avukatlara vermeyin, çok da sesinizi çıkarmayın” diye aileler üzerinde baskı kurmaya çalıştıkları iddiasında bulunmuştu.
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