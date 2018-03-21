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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı

    © AA/ Volkan Furuncu
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten sürecinin başlatıldığını açıkladı.

    Anadolu Farm
    © Fotoğraf: Anadolu Farm
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    Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Çiftlik Bank dolandırıcılığını gündeme getirmesi sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. 

    Gül'ün açıklamasına göre Uruguay'a kaçıp inşaat işine giren Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı.

    Gül, şunları yazdı:

    “Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir. Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu’nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım.”

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    Etiketler:
    Kırmızı bülten, Çiftlik Bank, Adalet Bakanlığı, Mehmet Aydın, Abdulhamit Gül, Türkiye
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