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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: AK Parti'nin beklentisi aç tavuğun rüyasında darı ambarı görmesidir

    © AA/ Metin Aktas
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti’nin, ittifak olmasa da Saadet tabanı bize oy verir beklentisi, daha önce de bir yerde söyledim, aç tavuğun rüyasında darı ambarı görmesidir" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan - Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Yeni Şafak yazarı: AK Partililer, Saadet'i hırpalamaya hazırlanıyor
    Politikyol.com'a konuşan Saadet Partisi (SP) lideri Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    "Yalnız şunu bilmenizi isterim: Saadet Partisi mutlaka bir aday çıkaracak ve bu adayı öyle aday göstermiş olmak için değil kazanmak için çıkaracak. AK Parti’nin, ittifak olmasa da Saadet tabanı bize oy verir beklentisi, daha önce de bir yerde söyledim, aç tavuğun rüyasında darı ambarı görmesidir. Saadet Partisi teşkilatları, Türkiye’nin en disiplinli en çalışkan teşkilatlarıdır. İstişarelerini, değerlendirmelerini yapar ve nihai kararı bütün tabanıyla, teşkilatlarıyla birlikte uyar. O yüzden kimse boş hayale kapılmasın."

    'İSLAM ADİL OLMAYI EMREDER AMA BUGÜN ADALET YOK'

    "Son olarak gündemdeki 'Dinde güncelleme' tartışmalarına yorumunuz nedir?" sorusu yöneltilen Karamollaoğlu'nun cevabı şöyle oldu:

    İbrahim Kalın
    © AA/ Raşit Aydoğan
    Kalın, Erdoğan'ın 'İslam'da güncelleme' sözlerine açıklık getirdi: Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz
    "Geçtiğimiz günlerde de belirttim; ülkemizde adalet problemli, ekonomi problemli, sağlık problemli, eğitim problemli, dış politika problemli. Bunca problem arasında işi gücü bırakıp bir de güncelleme işine girildi. Biz inanıyoruz ki, İslamın ve Kur’anın güncellenmesine değil, doğru anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu sebeplere tabii olarak ülkede herkes ayağı kalktı ve konu tavzih edilmeye çalışıldı.

    Neticede Mecellenin 'Ezmanın tagayyuru ile ahkâm tagayyur eder' (Yani zamanın değişmesi ile hükümler değişir) düsturuna sığınılarak ifade tevil edildi. Buradan açık olarak söylüyorum ki: Türkiye’de güncellenmesi gereken bir şey varsa o da AK Parti’nin bizatihi kendisidir, daha doğrusu politikaları ve uygulamalarıdır. Zira, İslam adil olmayı emreder; ama bugün adalet yok. Bunun güncellenmesi gerekir. İslam işi ehline vermeyi ve liyakati emreder. Ama bugün adam kayırma ve iltimas var. Bunun güncellenmesi gerekir. İslam yolsuzluğu, israfı yasaklar. Ama bugün her ikisi de almış başını gidiyor. Bunun güncellenmesi gerekir."

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    Etiketler:
    AK Parti, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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