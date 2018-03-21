AK Partili vekil devreye girdi, gözaltındaki buzağı özgürlüğüne kavuştu

Erzurum’da trafik kazasına karıştığı için 19 aydır barınakta gözetim altında tutulan buzağı, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün çabalarıyla özgürlüğüne kavuştu. Buzağı, artık Atatürk Üniversitesi Çiftliği’nde cinsleri ile birlikte yaşayacak.

© REUTERS/ Mathieu Belanger Kazaya karışan inek 18 aydır gözaltında

Posta gazetesinin aktardığına göre, 8 Ağustos 2016’da Erdal Dumlu’nun isimli kişinin kullandığı araç, aniden yola çıkan 4 aylık buzağıya çaprtı. Kazada araçtaki kadının kolu ve buzağının kaburga kemikleri kırıldı. Ceza almamak için sahibi ortaya çıkmayan buzağı, yargı kararıyla belediyenin hayvan bakım merkezine gönderildi.

TECRİT GİBİ GÖZETİM

19 aydır barınakta tek başına gözetim altında tutulan buzağının durumu haber olunca AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz harekete geçti.

Önce savcılığa, sonra Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvuran Orhan Deligöz süreci şöyle anlattı:

“Buzağı tutuklanmamış. Yediemin olarak barınağa teslim edilmiş. Kendisine iyi bakılmış. Ama insanlar gibi hayvanlar da hemcinsleriyle kalmalı. Girişimlerim sonucu buzağının Atatürk Üniversitesi Çiftliği’ne nakline karar verildi. Aşıları yapılacak, kimlik çıkartılacak ve hemcinsleri ile kalacak. Özgürlüğüne kavuşmuş olacak.”