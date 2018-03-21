SGK, 5 kanser ilacını ödeme kapsamına aldı

SGK tebliğinde yapılan değişiklikler ile Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldığını, söz konusu tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Tebliğ ile Altuzan (endikasyon ilavesi, serviks kanseri, glioblostom), Xgeva (dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası prostat, meme, akciğer), Mozopil (lösemi, lenfoma nakil öncesi), Opdivo (renal hücreli kanser, metanam, klasik hodgkin lenfoma) ve Revlimid (endikasyon ilavesi, mantle hücreli lenfoma) adlı 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre değişikliğe gidilen diğer uygulamalar da şöyle: