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    Mahkeme

    Mahkemeden küfür kararı: Zaman kipi belli değil, ceza bozulsun

    © AA/
    Türkiye
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    Konya’da yerel mahkeme ağır küfür içeren sözleri nedeniyle bir sanığa 6 ay hapis verdi. Karara yapılan itirazın ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 'küfür cümlesinde zaman kipinin belli olmadığını' belirterek kararı bozdu.

    Avusturya - Özgürlük Partisi lideri Heinz-Christian Strache
    © REUTERS/ Peter Bader
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    Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya göre Ömer A. daha önce tartışmalı olduğu Fazlı O. ve Kamil A. ile geçen yıl 13 Haziran'da karşılaştı. Ömer A., iddiaya göre tartışma yaşadığı iki arkadaşa, "Sizin ananızı …. edeceğim" diyerek küfür etti. Fazlı O. ve Kamil A., savcılığa başvurarak kendilerine küfür eden Ömer A.'nın cezalandırılmasını istedi. Ömer A. hakkında 'hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası sanık hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Ceza alan Ömer A., bu karara itiraz etti.

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyaya incelemesi ardından şaşırtıcı bir karara imza attı. Sanığın sarf ettiği küfür içerikli sözün 'zaman kipi' bakımından hakaret suçunu oluşturmadığı kaydedildi.

    Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bozan Ankara BAM, sanığın beraatına karar verdi. Sanığın cezası 5 yılın altında olduğu için Yargıtay yolu kapandı ve karar kesinleşti.

    Richard Moore, ocak 2014'ten beri Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi.
    © AA/
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    'HAKARET SUÇU ARTAR'

    Avukat Serkan Toper, "Gerekçesi yetersiz ve hatalı olan bu kararda bahsi gecen sinkafın ağır eleştiri olarak kabul edilmesi mümkün değildir " dedi. Avukat Bülent Ernas ise "Bu ifadenin bütün ülkede hakaret olduğu ve söylenilen kişinin onur ve şerefini zedelediği tartışılmaz bir gerçektir. Söz konusu yargı kararında zaman kipi olarak yapılan atıf somut olayla uyuşmadığı gibi neyi kastettiği anlaşılacak mahiyette değildir. Hatta somut olayda bir fiil ile birden fazla kişiye karşı zincirleme suç TCK 43/2 maddesinin unsurları vardır. Karar Türk hukuk sistemini zora sokar. Hakaret suçunu artırır" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    Zaman kipi, Küfür, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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