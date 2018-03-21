Deprem haritası, sistemi çökertti

E-Devlet'in soyağacı uygulamasının ardından, yeni deprem haritası AFAD'ın internet sitesinde erişime açıldı. Yoğun ilgi nedeniyle kısa süre sonra geçiçi olarak yayından kaldırılan harita, vatandaşın oturduğu yerdeki deprem riskini öğrenmesine olanak sağlıyor. Deprem riskinin mahalle bazında ortaya çıkması, 'ev ve arazi fiyatlarında dalgalanma olur mu' sorusunu da gündeme getirdi.
ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin katkısıyla hazırlanan haritayla, zemin yapısı deprem riskinde gözönüne alınabiliyor. Sistemin hizmete açılmasıyla birlikte, "https://tdth.afad.gov.tr" sitesinden oturdukları yerin deprem riskini sorgulayan vatandaşlar, e-devletteki soyağacı uygulamasında olduğu gibi AFAD'ın internet sitesinin kitlenmesine neden oldu. Daha sonra hizmet geçici olarak internet sitesinden kaldırıldı.
İnternet üzerinden mahallelerin deprem riskinin görülmesi, arazi fiyatlarında spekülasyonu gündeme getirdi. İstanbul depreminden sonra bazı semtlerin daha güvenli bulunması, yapılaşmada tercihleri değiştirmişti.
'DEPREM KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL'
İnsanların depremi kanıksadığını belirten Aşa, "Eskiden bodruma inilir, kolonlara bakılırdı. Şimdi o hassasiyet kalmadı" dedi.
Depremden sonra Marmara sahiline bakan Kadıköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü gibi yerlerin riskli olarak görüldüğünü anımsatan Aşa, "Artık Avcılar'da bile kimsenin umurunda değil" diye konuştu. Aşa, "Deprem yönetmeliğine göre yapılan binalarda sorun yok, riskli binalar kentsel dönüşümle yenileniyor. Emlak alıcısı şu anda beklemede" dedi.
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