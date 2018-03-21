Danıştay Başkanı’nın kızının atama kararını değerlendiren CHP’li Tekin: Şaşıracak bir şey yok, neredeyse sadece rozetleri yok

Danıştay Başkanı Güngör'ün kızının, 24 saat geçmeden Yargıtay'a terfi ettirilmesini değerlendiren CHP’li Tekin, bunun son derece doğal olduğunu, garipsenecek bir tarafı olmadığını söyledi. Tekin, “Şaşırılacak bir şey yok. O koltuklara oturanların tamamı daha önce tercihlerini çok açık ve net ifade etmişler. Neredeyse sadece rozetleri yok” dedi.

TBMM’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Partili Şamil Tayyar’ın “FETÖ borsası var, milyon dolarlar dönüyor, itirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar” sözlerini değerlendirdi. Tayyar’ın söylediklerini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yıl önce söylediğini vurgulayan Tekin, “Tabi muhalefet söyleyince bunun anlamı olmayabilir ama iktidar milletvekili nihayet vicdanı sızlamış, bunu kamuoyu ile paylaşmışsa kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

'SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA BİRAZ DA İKTİDAR MENSUPLARI SÖYLERSE ÇOK İYİ OLUR'

FETÖ'nün malvarlıklarına el konulduğunu hatırlatan CHP’li Gürsel Tekin, bunların nasıl ve kimlere satıldığının ise bilinmediğini söyledi. Tekin, “Ne yazık ki orada da çok ciddi sıkıntıların ve çok ciddi pis kokuların olduğunu herkes biliyor. En azından bunların şeffaf bir şeklide satılması gerekirken, hiç birinin şeffaf satılmadığını ona buna peşkeş çekildiğini çok net olarak görebilirsiniz. Bir sürü okul var, 900 tane okul ne oldu bu okullara, okulların sahipleri kimler, niye devlete devredilmedi, niçin devlet bunları işletmiyor? Söylenecek çok şeyler var ama biraz da iktidar mensupları söylerse çok daha iyi olur” diye konuştu.

'SON DERECE DOĞAL GARİPSENECEK BİR TARAFI YOK'

CHP’li Gürsel Tekin, “Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun HSK'nın yayınladığı kararname ile 24 saat geçmeden Yargıtay'a terfi ettirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine de, “Hiç değerlendirilecek bir şey değil, son derece doğal, bunun garipsenecek bir tarafı yok” diye konuştu. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şaşırılacak bir şey yok. O koltuklara oturanların tamamı daha önce tercihlerini çok açık ve net ifade etmişler. Bir partinin mensupları olduğu neredeyse sadece rozetleri yok. Onun ötesinde hepsinin iktidar partisiyle çok yakın ilişkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi mesele böyle olunca, olaya da şirket gibi bakınca tabi ki bunlar olabilir. Bunun garipsenecek hiçbir tarafı yok. Sayın Genel Başkanımız doğal olarak dün eleştiri yaptı; dedi ki hakimler, savcılar AK Parti Genel Başkanı’nın önünde kalktılar. Mecburen kalkacaklar, niye mecburen kalkacak, düşünün Sayın Genel Başkanımız kendisi Cumhurbaşkanı, ilçe başkanları, il başkanları daha önce partide de çalıştığı insanları hakim yapacak, o onun önünde kalkmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Son derece doğal. Yani ben il başkanlığı yapmışım, liderim beni hakim yapmış, hakim de olsa önünde kalkarım.

© AA/ Kayhan Özer Yüksek yargı Erdoğan'la çay topladı

Yargı bitmiştir. Hiç bu tayinlerle uğraşacak durumda değiliz. Çürümüş değil, çökmüştür ne yazık ki. Bir ülkede yargı çöktüyse her şey çökmüştür. Bu ülkenin Anayasası bitmiş, Yargıtay’ı, Danıştay’ı bitmiş, tamamı Saray’a bağlanmış. Ne demektir tek adam; yani dünyada tekli yöneticilere bakın, teklik sadece Allah’a mahsustur, insana mahsus değil. Dünyada uygulamalara bakın, tek adamlık uygulamalarına bakın aynı şey fark etmez ki. Burada işte bakmayın öyle biz sanki demokrasi varmış gibi davranıyoruz yani memleketin şerefini namusunu kurtarmak için böyle davranıyoruz ne yazık ki demokrasi de yok, insanların özgürlükleri de yok, hak, hukuk, adalet de yok Ama CHP bu ülkenin sigortasıdır, herkes CHP’ye güvensin. “