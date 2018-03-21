AK Parti'nin İstanbul'daki 14 ilçe başkan adayı belirlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Merkezi ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 14 ilçe başkan adayının belirlendiğini söyledi.