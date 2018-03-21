CHP'nin 2019 sloganı: Halkın İstanbul'unu kuracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binası önünde CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve partililerin katılımıyla bir açıklama yaptı.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözlerine ve Ümraniye Belediyesi'nin kesin hesap raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin konuşan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:
'BİLİNÇALTLARINDA OLAN AYRIMCI POLİTİKALARINI SÖYLEMİŞ OLDU'
"Aslında bilinçaltlarında olan, şu anda uygulamada olan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu. Şu anda uygulamada olan metro aktarma istasyonlarında, örneğin Başakşehir'de halkımız aktarma yaparken ücret ödemiyor ama Beşiktaş sınırları içinde metro aktarması yapılırken ücret ödeniyor. İstanbulluları yaşadıkları yerlere, kimliklerine, düşüncelerine, inançlarına, verdikleri oylara göre ayrıştıramazsınız. Bu belediyecilik değil, bilinçaltı zihniyetinizin tezahürüdür."
Kaftancıoğlu, "Bizler için kimin nereye oy verdiği değil, haklının hakkının aranacağı şeffaf, hesap verebilir ve halkın vergileriyle toplanmış paralara sahip çıkacağımız, talan etmeyeceğimiz ve birilerine peşkeş çekmeyeceğimiz halkın İstanbul'un da buluşacağız" diye konuştu.
'İSTANBUL'U KARADAN OY, HAVADAN RANT OLARAK GÖRENLERİN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEY OLMADIĞINI ANLATACAĞIZ'
Kaftancıoğlu, "İstanbul'u karadan oy olarak görüp havadan rant olarak görenlerin, kendilerine oy verenlere de yaptığı hiçbir şey olmadığını hep birlikte anlatacağız. Sultanbeyli yerel seçimlerde yüzde 62, genel seçimlerde yüzde 65 oy vermiş bir ilçemiz. Buzlu camların arkasından fark etmiyorlar belki, gidip görsünler. Sultanbeyli'de yaşayanlar planlanmamış bir ulaşımla balık istifi gibi taşınıyorlar" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul il yönetim kurulu toplantılarının her hafta bir ilçede yapılacağını söyleyen Kaftancıoğlu, "Ümraniye'de yapılan usulsüzlüklerden dolayı önümüzdeki hafta İstanbul İl yönetim toplantımız Ümraniye'de olacak. İl yönetimimiz sokak sokak gezerek İstanbul'un acı gerçeklerini anlatarak, yaşanabilir İstanbul'u halk için, halkla beraber AKP'ye rağmen kurabiliriz" dedi.
"Bizlerin belediyelerinde her geçen gün soruşturmalar, müfettişler var. Hiç itirazımız yok. Ama o müfettişler biraz da Ümraniye Belediyesi'ne uğrasınlar. 2015 yılında Ümraniye Belediyesi'nin yıllık bütçesi kanuna aykırı bir şekilde Ümraniye belediye meclis grubundan bir oldu bittiyle geçirilmiştir. CHP grubu konuyu kaymakamlığa ve yerel mahkemeye taşıdı. Bu itiraza bir yanıt verilmedi. Yerel mahkeme ilçemizin açtığı davayı retle sonuçlandırdı. Bir üst mahkemeye başvuruldu, istinaf mahkemesine. Memleketteki bu kanunsuzluğa rağmen, kanun bilen vicdanlı hakimlerimiz de var. Bu işlemin kanunsuz olduğuna karar verip, iptal edilmesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin verdiği kararla, Ümraniye Belediye Meclisi, hukuken aslında feshedilmiş durumdadır. Şu anda yetkisiz, görevde olmaması gereken, yaptıklarıyla suç işlemiş bir belediye başkanı ne yazık ki."
Kaftancıoğlu, CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde kullanacağı sloganın da "Halk için, halkla beraber, hep birlikte halkın İstanbul'unu kuracağız" olacağını duyurdu.
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