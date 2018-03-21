Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Menbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, ay sonunda görevi bırakacak olan ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Zor bir süreçte Tillerson ile çalıştık. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik" dedi.
'NE YAPTIĞINI, NE İSTEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR AB VAR'
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
- Vize serbestisi noktasında talebimizi ilettik, cevap bekliyoruz. Belki Varna'daki AB zirvesi sırasında bir gelişme olabilir.
- AB ile Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup, nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takındığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.© AFP 2018/ BULENT KILIC
- Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız.
'SADECE MÜNBİÇ VE SADECE YPG'NİN ÇEKİLMESİ YETMEZ'
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- Münbiç'ten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez.
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