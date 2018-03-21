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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Menbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar Menbiç konusunda ABD'yle anlaşmaya varıldığı yönünde bir açıklamaları olmadığını belirterek, "Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, vize serbestisi noktasında yarın başlayacak AB zirvesinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo/ Alex Brandon
    'Anlaştık' açıklamasına ABD'den yanıt: Komik, Menbiç'te anlaşma yok
    ABD ile Menbiç görüşmelerine ilişkin çıkan haberlere de değinen Çavuşoğlu, "Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik. Çalışma grubunun yol haritasını mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, ay sonunda görevi bırakacak olan ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Zor bir süreçte Tillerson ile çalıştık. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik" dedi.

    'NE YAPTIĞINI, NE İSTEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR AB VAR'

    Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    • Vize serbestisi noktasında talebimizi ilettik, cevap bekliyoruz. Belki Varna'daki AB zirvesi sırasında bir gelişme olabilir.
    • AB - Türkiye
      © AFP 2018/ BULENT KILIC
      AB'den Türkiye'ye vize serbestisi şartı
      AB ile Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup, nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takındığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.
    • Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız.

    'SADECE MÜNBİÇ VE SADECE YPG'NİN ÇEKİLMESİ YETMEZ'

    • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
      © AA/
      Kalın: Menbiç konusunda ABD ile anlaşmaya vardık
      "(ABD ile) Çalışma grubunun yol haritasını mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var. Anlaşmaya vardık sözünü netliğe kavuşturmak gerekiyor. Bir anlayışa vardık diyoruz. Suriye'nin özellikle Münbiç ve Fırat'ın doğusunun huzura kavuşması. Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Basınımız öyle bir şey söylüyor ki; o zaman anlaşmaya vardıysak komisyon çalışmasını niye yapacağız?
    • Münbiç'ten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği, YPG, Rex Tillerson, Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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