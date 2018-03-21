Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Menbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar Menbiç konusunda ABD'yle anlaşmaya varıldığı yönünde bir açıklamaları olmadığını belirterek, "Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, vize serbestisi noktasında yarın başlayacak AB zirvesinde bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ile Menbiç görüşmelerine ilişkin çıkan haberlere de değinen Çavuşoğlu, "Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik. Çalışma grubunun yol haritasını mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ay sonunda görevi bırakacak olan ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "En son kendisinin Ankara ziyaretinde vardığımız anlayış, çalışmalar devam ediyor. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim. Zor bir süreçte Tillerson ile çalıştık. Dünkü telefon görüşmesi insani bir telefon görüşmesiydi. Bu ziyaret marjında vardığımız anlayış ve oluşturduğumuz çalışma gruplarının sonuç getirmesi konusunda temennilerimizi de dile getirdik" dedi.

'NE YAPTIĞINI, NE İSTEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR AB VAR'

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vize serbestisi noktasında talebimizi ilettik, cevap bekliyoruz. Belki Varna'daki AB zirvesi sırasında bir gelişme olabilir.

© AFP 2018/ BULENT KILIC AB'den Türkiye'ye vize serbestisi şartı

Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız.

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