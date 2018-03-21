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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan ABD'ye Menbiç çıkışı: Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    ABD'nin Menbiç'te bulunmaya hakkı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Münbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Manasına uygun şekilde kutlayacaklarına inanıyorum
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ın Nevruz günü olduğunu belirterek, "Biz PKK'nın değil inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım" diye konuştu.

    ABD'den gelen Türkiye karşıtı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım" dedi.

    Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'BUGÜNÜ FİTNE VESİLESİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLERE İTİBAR EDİLMEYECEĞİNE İNANIYORUM'

    • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA/ Mustafa Çiftçi
      Bahçeli: Nevruz Türk'tür, Turan'dır
      21 Mart ülkemiz ve coğrafyamızda kutlanan Nevruz günüdür. Nevruzunuz mübaret olsun. Biz PKK'nın kutladığı Nevruz'u değil inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım. Bugünü fitne vesilesine dönüştürmek isteyenlere itibar edilmeyeceğine inanıyorum.
    • Bugün burada, 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir hamle başlatıyoruz. Amacımız, halen ülkemizin yüzde 28.6'sını kaplayan orman varlığımızı, 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmaktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı, orman varlığımızı artırma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.

    'AĞAÇSIZ TOPRAK, EROZYONLA SUYA KARIŞIP GİTMEYE MAHKUMDUR'

    • orman
      Orman alanları için yeni düzenleme: Yerleşimlerin önü açılıyor
      Orman, su ve tabiat varlığımızı ne kadar güçlendirirsek, gelecek nesillere o kadar yaşanabilir bir Türkiye bırakacağımızı biliyoruz. Ormana sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır. Çünkü ağaçsız toprak, erozyonla suya karışıp gitmeye mahkumdur.
    • Orman varlığımızı 223 milyon dekara çıkarmış olmamız gerçekten iftihar vericidir. Kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı dikmeyi tavsiye eden bir Peygamberin ümmeti olarak bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir. Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülke arasında bizler de yerimizi aldık.
    • ​Ecdadımız, kamu binalarına, okullara, saraylara, köşklere, velhasıl güzelleştirmek istediği her yere, taşla, tuğlayla, ahşapla birlikte yeşili yerleştirmeyi ihmal etmemiştir. Projelerimizin çevresini de ferah bir görüntüye kavuşturmak için özel gayret sarf ettik. Sadece bu tür özel projeleri değil, üniversitelerimizin kampüslerine kadar uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik.

    'PROJE, MEKTUBUN YAŞATILMASI YÖNÜNDE DE BİR ADIM'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
      Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup
      Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum. Birileri kampanya yapıyor. Hem yeşilden bahsediyorsunuz, hem ormandan bahsediyorsunuz, hem ağaçları keserek israfa gidiyorsunuz diyorsunuz. Ne alakası var ya? Ormanlarda bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Onlar kendi sektörlerinde vs. bunlar kullanılır. Gazetecilik, bütün bu gazete kağıtları vs. çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor sanıyorsun? Zarf, kağıt bunlardan elde ediliyor.

    '1994'TE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİĞİM ZAMAN İSTANBUL BERBATTI'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Metin Pala
      Erdoğan: İstanbul'a ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum
      Ağzı olan herkes konuşuyor ya, onlar konuşmaya devam etsin. Bizim bu çalışmalarımız yeni değildir. 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildiğim zaman İstanbul berbattı.
    • Vatan topraklarını sadece erezyona karşı değil her türlü düşmana, her türlü saldırıya karşı da koruyoruz. Fitili ateşlenen Gezi olaylarından beri kesintisiz saldırı altında, yakın tarihimizin en büyük atılımlarını da bu dönemde gerçekleştirdik. FETÖ dahi bizi durduramadı. Kimi şehirlerimizin bazı mahallelerinde çukurlar açarak bütünlüğümüze saldıran bölücü örgüt de bizi durduramadı. DEAŞ'ı bile üzerimize salmaya çalıştılar o da tutmadı.

    'DİYARBAKIRLI KÜRT KARDEŞİM DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA BAŞLADI'

    • Diyarbakır'da Nevruz
      © Fotoğraf: DHA
      Diyarbakır'da binlerce kişi Nevruz'u kutluyor
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      Nevruz kutlamaları yapıyorlar Diyarbakır'da, şurada, burada. Diyarbakır'da olduğum gün 80 bin Diyarbakırlı o kongremize katıldı. Artık benim Diyarbakırlı Kürt kardeşim de kendi değerlerine sahip çıkmaya başladı.
    • Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Hemen süratle okulları bakıma aldık. Hastaneleri, hepsini bakıma alıyoruz. Oraların kontrolünü, yönetimini, hepsini bakımımız altına alıyoruz ve huzurlu bir ortamı bir an önce orada sağlayacağız.

    'IRAK PKK'YI TEMİZLEMEZSE BİZ TEMİZLERİZ'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz
      Irak Merkezi Yönetimi PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz. İki gün içerisinde Sincar'da 38 tane PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Bu devam ederse daha ileri gideriz.
    • Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış (ABD). Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi?
    • Oranın gerçek halkı Araplardır. Obama'nın kendisine söyledim, bunları buradan çıkar diye. Stratejik ortak olarak bunları Fırat'ın doğusuna gönderelim dedik. Aynısını Sayın Trump'a söyledim, o da göndermedi. DEAŞ'ın bir faliyetinin kalmadığını söylediler. Peki siz neden duruyorsunuz orada? Yarısında siz, yarısında biz olalım dediler. Ne siz olun ne biz olalım, buranın sahibi kimse o olsun dedim. Biz adil bir yönetim istiyoruz. Biz hiçbir yere işgal için gitmedik. Sadece istikrar için gittik. Sadece teröristleri kovmak için gittik.

    'RUSYA İLE BÖYLE BİR ŞEYE GİREMEZ, 3. DÜNYA SAVAŞI PATLAK VERİR'

    • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
      © AP Photo/ Alex Brandon
      'Anlaştık' açıklamasına ABD'den yanıt: Komik, Menbiç'te anlaşma yok
      911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor? Demek ki sınırın ötesinde Türkiye var. Türkiye veya İran'a karşı kullanacaksın. Rusya ile böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir.
    • ABD Başkanı Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki bu kafa karşılıklığını giderecek hadsizlik boyutuna varacak açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değil. Sayın Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım. Hele hele Türkiye aleyhine açıklama için sıraya girmiş izlenimi veren sözcülerin gölgesinde biz bu işi sürdüremeyiz.
    • ABD ile geniş bir zeminde çıkarlarımız bulunduğu bir gerçektir. Paramızla bize silah vermeyen ABD teröristlere ücretsiz silah vermesini izah etmektedir. Ülkemizde bugüne kadar ilişkilerin korunmasına özen gösterdik. Milli güvenliğimiz söz konusu olduğunda tercihimiz bellidir.

    'TÜRKİYE DURMAYACAKTIR, BU YOLA BAŞ KOYDUK'

    • Türkiye, Münbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz.

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    Etiketler:
    orman, Nevruz, PKK, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Barack Obama, Sincar, İran, Irak, Türkiye, ABD, Rusya
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