HSK'dan 'torpilli terfi' yanıtı: Çok büyük haksızlık

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay başkanının kızının hakim olarak atandıktan 1 gün sonra Yargıtay'a terfi ettirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Torpil iddiaları için 'çok büyük haksızlık' ifadesini kullanan Yılmaz, "Kimseye ayrıcalık yapılmadı" dedi.

Avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan 1236 hakim ve savcının AK Partili oldukları yönündeki eleştirilere yanıt veren HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, şunları söyledi:

"Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var."

Yılmaz, dünkü kararnamede Elazığ hakimliğine atanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik hakimliğine atanması konusundaki eleştirilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük haksızlık bu. Kararnamenin ardından yayınlanan mazeret kararnamesi ile aynı durumda olan 27 kişi Yargıtay Tetkik hakimliğine atandı. Mazeret kararnamesiyle aynı gün 179 kişinin mazeretleri kabul edildi. Kişiye özel bir durum kesinlikle yapılmadı."