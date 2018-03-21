HSK'dan 'torpilli terfi' yanıtı: Çok büyük haksızlık

Avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan 1236 hakim ve savcının AK Partili oldukları yönündeki eleştirilere yanıt veren HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, şunları söyledi:
Yılmaz, dünkü kararnamede Elazığ hakimliğine atanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik hakimliğine atanması konusundaki eleştirilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çok büyük haksızlık bu. Kararnamenin ardından yayınlanan mazeret kararnamesi ile aynı durumda olan 27 kişi Yargıtay Tetkik hakimliğine atandı. Mazeret kararnamesiyle aynı gün 179 kişinin mazeretleri kabul edildi. Kişiye özel bir durum kesinlikle yapılmadı."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)