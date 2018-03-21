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    Ethem Sarısülük

    Ethem Sarısülük davasında sanık polisin cezası 15 bin liraya çıkarıldı

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Sanık polis Ahmet Şahbaz'a verilen 10 bin 100 liralık para cezası, 15 bin 200 liraya çıkarıldı.

    Ankara'da yapılan Gezi Parkı eylemine katılan Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 günü, polis memuru Ahmet Şahbaz ateş açması sonucu başından vuruldu ve hayatını kaybetti. Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

    Ethem Sarısülük
    © AA/ Arşiv
    Yargıtay, Ethem Sarısülük davasında dosyaları eksik göndermiş
    Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ardından davanın güvenlik gerekçesiyle Aksaray'da görülmesine karar verildi, tutuklu olan polis memuru Şahbaz da tahliye edildi.

    Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Aralık 2016 tarihinde görülen davada mahkeme heyeti, Şahbaz'a, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza, ilk önce Türk Ceza Kanunu'nun 27/1 maddesi (Sınırın aşılması) uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya, iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına indirildi. Mahkeme heyeti, hapis cezasını 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi.

    AHMET ŞAHBAZ: ÜZGÜNÜM, KASITLI OLMADI

    Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen adli para cezası kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce az bulunarak yeniden bozuldu. Kararın bozulması üzerine dava bugün Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

    Polis Ahmet Şahbaz'ın Ethem Sarısülük'ü öldürme anı
    © AA/
    Yargıtay, Ethem Sarısülük'ü öldüren polise verilen cezayı bozdu: Artırın
    Duruşmaya Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi ve kardeşi İkrar Sarısülük, tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

    Şahbaz, savunmasında "Ben de üzgünüm. Bu olay kasıtlı olmadı. TÜBİTAK ve TRT'den gelen görüntüler incelendi, raporlar tutuldu. Benim üzerime taşlar atıldı. Ben de can taşıyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

    Mahkeme heyeti, 10 bin 100 lira olan para cezasını 15 bin 200 liraya çıkardı.

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    Etiketler:
    para cezası, Gezi Parkı, Ahmet Şahbaz, Ethem Sarısülük, Ankara
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