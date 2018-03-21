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    Nevruz- Selahattin Demirtaş

    Türkiye'de Nevruz coşkusu

    © REUTERS/ Murad Sezer
    Türkiye
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    Türkiye'nin dört bir noktasında bugün Nevruz coşkusu yaşanırken, en büyük kalabalık Diyarbakır'da toplandı. Ankara'da Nevruz ateşi yasaklanırken, İstanbul'daki kutlamalarda 22 kişi gözaltına alındı. Siirt'teki kutlamaya katılmak isteyenlerin polis tarafından kimliklerinin fotoğrafı çekildi. Van'da ise kutlamalar 'drone' ile havadan denetlendi.

    Bugün Edirne'den Iğdır'a birçok kentte Nevruz kutlamaları yapıldı. İstanbul Bakırköy'de düzenlenen etkinlikte 22 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır'daki kutlamalara binlerce kişi katıldı.

    Diyarbakır'da Nevruz
    © Fotoğraf: DHA
    Diyarbakır'da binlerce kişi Nevruz'u kutladı
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    Diyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen Nevruz etkinlikleri sabah saatlerinde başladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, yerli ve yabancı davetlilerin de protokolde yerini aldığı Nevruz kutlamaları, Kürtçe şarkılar eşliğinde başladı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, Nevruz'u kutladı.

    ​Nevruz etkinliğine Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.

    BAKIRKÖY'DEKİ KUTLAMALARDA 22 GÖZALTI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK propagandası yaptığı iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    ANKARA'DA NEVRUZ ATEŞİ YASAKLANDI

    Ankara'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. İki farklı bölgeden giriş yapılan alana sokulan pankartlar polis tarafından tek tek kontrol edildi.

    ​Ankara Valiliği'nin izin vermemesi nedeniyle Nevruz ateşi yakılmazken, kutlamaya katılanların bazıları Valiliğin yasak kararını protesto etmek için sembolik ateş yaktı.

    DRONE İLE HAVADAN DENETLEME

    Van Valiliği'nden alınan izinle HDP ve DBP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alan, 'drone' ile havadan denetlendi. Kutlamaya gelenler, alanda kurulan 4 ayrı güvenlik barikatından geçirilirken, üst aramaları da yapıldı.

    SİİRT'TE KUTLAMALARA KATILANLARIN KİMLİKLERİ ÇEKİLDİ

    Siirt'te, HDP İl Başkanlığı'nın Eruh yolu üzerindeki Nevruz alanında yaptığı kutlamaya katılmak isteyenler, polis tarafından kimliklerinin fotoğrafı çekildikten sonra alana alındı.

    ​Alan içerisine girmek isteyen basın mensuplarının yaka kartının yanı sıra kimliklerinin fotoğraflarını da çeken emniyet güçleri, alana girmek isteyen ancak yanında kimlikleri olmayanları almadı.

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    Etiketler:
    Nevruz, DTK, HDP, Ankara, Türkiye, Van, Siirt, İstanbul, Diyarbakır
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