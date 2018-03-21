Türkiye'de Nevruz coşkusu

Bugün Edirne'den Iğdır'a birçok kentte Nevruz kutlamaları yapıldı. İstanbul Bakırköy'de düzenlenen etkinlikte 22 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır'daki kutlamalara binlerce kişi katıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, yerli ve yabancı davetlilerin de protokolde yerini aldığı Nevruz kutlamaları, Kürtçe şarkılar eşliğinde başladı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, Nevruz'u kutladı.
Diyarbakır'da binlerce kişi Nevruz'u kutluyor https://t.co/4GHHQFK5Wb pic.twitter.com/A2DmR5VSw2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 21, 2018
Nevruz etkinliğine Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.
BAKIRKÖY'DEKİ KUTLAMALARDA 22 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK propagandası yaptığı iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Nevruz/Newroz Bayramı kutlu olsun! DİSK Genel Başkanı Kani Beko İstanbul-Bakırköy'deki mitinge katıldı. pic.twitter.com/o8WL8ptF0C— DİSK (@diskinsesi) March 21, 2018
ANKARA'DA NEVRUZ ATEŞİ YASAKLANDI
Ankara'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. İki farklı bölgeden giriş yapılan alana sokulan pankartlar polis tarafından tek tek kontrol edildi.
🔥#Newroz2018— dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) March 21, 2018
Newroz celebrations in #Ankara started under heavy security measures. #dokuz8 pic.twitter.com/Cn94KfgM7C
Ankara Valiliği'nin izin vermemesi nedeniyle Nevruz ateşi yakılmazken, kutlamaya katılanların bazıları Valiliğin yasak kararını protesto etmek için sembolik ateş yaktı.
DRONE İLE HAVADAN DENETLEME
Van Valiliği'nden alınan izinle HDP ve DBP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alan, 'drone' ile havadan denetlendi. Kutlamaya gelenler, alanda kurulan 4 ayrı güvenlik barikatından geçirilirken, üst aramaları da yapıldı.
SİİRT'TE KUTLAMALARA KATILANLARIN KİMLİKLERİ ÇEKİLDİ
Siirt'te, HDP İl Başkanlığı'nın Eruh yolu üzerindeki Nevruz alanında yaptığı kutlamaya katılmak isteyenler, polis tarafından kimliklerinin fotoğrafı çekildikten sonra alana alındı.
Siirt'te Newroz kutlamasına katılmak isteyenler, polis tarafından kimliklerinin fotoğrafı çekildikten sonra alana alındı https://t.co/vAPbvWaLQK pic.twitter.com/qb1giOUmGE— Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) March 21, 2018
Alan içerisine girmek isteyen basın mensuplarının yaka kartının yanı sıra kimliklerinin fotoğraflarını da çeken emniyet güçleri, alana girmek isteyen ancak yanında kimlikleri olmayanları almadı.
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