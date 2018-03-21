Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler üzerinde duruldu.

İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile geçen hafta yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan Erdoğan, Almanya'da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkati çekti.

"Teröre karşı ortak mücadelenin önemine" değinilen görüşmede Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki liderin, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine de değindikleri öğrenildi.