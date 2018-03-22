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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım

    Başbakan Yıldırım: 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidan diktik, inanmayan saysın

    © AA/ Hakan Göktepe
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, bu kadar fidan dikilmemiştir. İnanmayan gitsin saysın" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" etkinliğinde konuştu.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

    • Yeşil alan - orman
      © AA/ Arşiv
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      "Ormanlarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkma konsunda 16 yıldır çok büyük işler başardık. Yolları, köprüleri, tünelleri, havaalanlarını yaparken, çevreyi, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı da asla ihmal etmedik. Oralara da önemli yatırımlar yaptık. Çünkü bu ülkenin 81 milyon vatandaşına olduğu gibi, taşına toprağına, kuşuna da sevdalıyız. Bu sevda ile 16 yıldır yollardayız. Bu sevda ile ülkemizi şenlendirmeye devam ediyoruz."

    'KARA TOPRAKLA SADIK YAR OLMAK GEREKİR'

    • "İnsan topraktan ayrılmamalı, topraktan kopmamalı. Tabiatla barışık olan kendisiyle de barışık olur. Aşık Veysel gibi kara toprakla sadık yar olmak gerekir. Özellikle gençlere tavsiyemiz, toprakla uğraşması. Toprağımıza, ormanımıza gözümüz gibi sahip çıkmalıyız. Tarım, hayvancılık ve ziraat alanında kapasitemizi çok daha iyi kullanabiliriz. Bu alanlarda çok önemli destekler veriyoruz ve bu destekleri daha da geliştireceğiz."

    'LAF ÜSTÜNE LAF DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN BİR İKTİDARIZ'

    • "Tarım desteklerini 1 milyar 800 milyondan 15 milyarın üzerine çıkardık. Hayvancılığı aynı şekilde destekliyoruz. Özellikle orman köylerimizin imkanlarının artırılması ve orman köylerimize mahsus yeni gelir alanlarının oluşturulması konusunda neler yapıldığını sayın bakanımız anlattı. Bal ormancılığı, ceviz ormancılığı gibi bir takım çalışmalar yapıldı.
    • "Bundan sonra da yapılması gereken ne varsa ülkemizin imkanları doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü başından beri biz ne diyoruz, "Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidarız." Sürekli iş yapmayı hedef alan, milletimizin yüzünü güldürmek, hayatını kolaylaştırmak için ilk günkü heyecanla çalışan bir iktidarız.

    'MİLLİ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ'

    • Üçüncü havalimanı
      © AA/
      3. havalimanı inşaatına yeni maden izni verildi: 107.000 ağaç daha kesilecek
      "Son 16 yıl içerisinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2008-2012 yılları arasında Milli Ağaçlandırma Seferberliği başlatmıştık. Söz verdiğimiz gibi bu seferberliği büyük başarıyla tamamladık. Ağaçlandırmada yüzümüzü güldürecek bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi de "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" kampanyasını başlatıyoruz. Bugün itibarıyla bu kampanyayı başlatmış olacağız. Ülkemiz, insanlarımız, ormanlarımız için daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun.
    • "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, bu kadar fidan dikilmemiştir. İnanmayan gitsin saysın. Çevremizdeki ülkelerdeki orman yangınlarına en önce ulaşıp söndürülmesine katkı sağlayan ülke olduk. Meteorolojik gözlem noktası sayımız 1840'a yükseldi, Türkiye, bölgesinde bu alanda lider konuma geldi. Çevre kirliliği bugün dünyada hem insanlar hem de diğer canlılar için tehdit oluşturuyor."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
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