Kılıçdaroğlu: İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz biz

CHP'nin dine bakışına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Müslümanlık'ta güncelleme olmaz. Kur'anımız var, temel ilkeler ordadır, bitti. Mezhepler sonradan çıkmıştır zaten. Ama ana dayanağımız Kur'an-ı Kerim'dir" dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 'İslami kurallara uymayan bir ülke' olduğunu da ekledi.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

'MÜSLÜMANLIKTA GÜNCELLEME OLMAZ, ANA DAYANAĞIMIZ KURAN-I KERİM'DİR'

"İslamiyette güncelleme tartışmaları ve CHP'nin dine bakışına" ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Müslümanlık'ta güncelleme olmaz. Kur'anımız var, temel ilkeler ordadır, bitti. Mezhepler sonradan çıkmıştır zaten. Ama ana dayanağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla ona bakacağız, orada ne yazıyorsa inanacağız ve ona göre yolumuza devam edeceğiz. 'Yalan söylemeyin. Hırsızlık, yolsuzluk yapmayın' diyor. Daha ne desin. 21'nci yüzyılda siyasetçinin buna uyması lazım" ifadelerini kullandı.

George Washington Üniversitesi'nde iki Müslüman akademisyenin, 160 ülke arasında "en İslami ülke neresi?" diye bir araştırma yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, ilk 33 ülke arasında tek Müslüman ülke olmadığını belirtti.

© AA/ Raşit Aydoğan Diyanet İşleri başkanı Erbaş: Hükümleri değişen şartlara göre gözden geçirmek reform değil

Kılıçdaroğlu, 34'ncü sırada Malezya'nın bulunduğunu, Türkiye'nin ise 130'ncu sırada çıktığını vurgulayarak, "İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz biz. Siyasetçi yolsuzluk yapıyor. Kul hakkı yiyenler var. Yalan söylemek artık siyasetin bir parçası haline geldi. Bunlardan toplumun kurtulması lazım. CHP iktidara geldiğinde yapacağı ilk şey siyasi ahlak yasasını çıkarmak. Siyaset temiz olmalı" diye konuştu.

Siyasete atıldığında mal varlığını CHP'nin internet sitesine koyduğuna değinen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçinin şeffaf olması gerektiğini bildirdi.

'SİYASET AYRIDIR, DİN AYRIDIR'

"CHP dinsiz partidir" diye pek çok çevreden eleştiriler yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Biz dine saygılıyız, herkesin inancına saygılıyız. İnancın siyasete alet edilmesini doğru bulmayız, bu en büyük günahtır. Siyaset ayrıdır, din ayrıdır" dedi.

AFRİN OPERASYONU NASIL DEVAM ETMELİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP daha önce Afrin'in merkezine girilmesi yanlış demişti, bunu bir açıklayabilir misiniz? Bundan sonra nasıl devam etmeli?" sorusu üzerine, Zeytin Dalı Harekatı'nı en başından beri desteklediklerini vurgulayarak, "Afrin merkezi yerleşik bir merkezdi, orada 100 binin üzerinde insan yaşıyordu. 'Afrin merkezine girerseniz, kim sivil, kim terörist ayırt edemezsiniz, dolayısıyla saldırılar olabilir, bu konuda dikkatli olmak lazım.' Söylediğimiz buydu" açıklamasını yaptı.

'ESAD İZİN VERDİĞİ İÇİN, RUSYA İZİN VERDİĞİ İÇİN GİRİYORUZ'

"Önemli olan Esad mı, Suriye'nin toprak bütünlüğü mü?" sorusunu soran Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ben Türkiye'nin çıkarlarını savunmak zorundayım. Zaten görüşüyorlar ama kamuoyuna 'biz görüşmüyoruz' diyorlar. Yalan söylüyorlar. Görüşüyorlar zaten. İstihbarat örgütleri zaten görüşüyorlar. Bugün eğer biz Afrin'e giriyorsak Esad izin verdiği için giriyoruz. Rusya izin verdiği için giriyoruz oraya. Yoksa nasıl gireceğiz? Terörle mücadele ediyoruz. Biz Suriye topraklarını almak için değil, kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak için oraya giriyoruz. Dolayısıyla Suriye'yi bu hale getiren hükümet, açık ve net söylüyorum, Suriye'de iç çatışmaları kışkırtan oraya benzinle giden hükümet, Türkiye'yi koruyan da ordu. Biz niye 'kahraman ordumuz' diyoruz? Hükümetin yapmış olduğu bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. Nasıl düzeltmeye çalışıyor? Şehit vererek düzeltmeye çalışıyor. Emin olun bunların yatacak yeri yoktur. Senin ne işin var Suriye'de, Ortadoğu bataklığında? Hangi gerekçeyle sen bunları getirdin, YPG'yi başımıza bela ettin, IŞİD'i başımıza bela ettin, oraya silah gönderdin. Sonra kalktı dedi ki 'Amerika bizi terketti, bizi aldattı.' Egemen güçlerin telkinleriyle dış politikayı oluşturursan, işte burnun bu hale gelirsin sen."

'KAZANAN İRAN, RUSYA, ÇİN'

ABD ve Rusya'nın bölgede egemen güç olarak ortaya çıktığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen güçlerin oyununa geldiğini, bu oyunda kaybedenin sadece Türkiye olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazanan ise İran, Rusya, Çin gibi ülkeler" ifadesini kullandı.