Kılıçdaroğlu: İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz biz

Kılıçdaroğlu, CNN Türk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
'MÜSLÜMANLIKTA GÜNCELLEME OLMAZ, ANA DAYANAĞIMIZ KURAN-I KERİM'DİR'
George Washington Üniversitesi'nde iki Müslüman akademisyenin, 160 ülke arasında "en İslami ülke neresi?" diye bir araştırma yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, ilk 33 ülke arasında tek Müslüman ülke olmadığını belirtti.
Kılıçdaroğlu, 34'ncü sırada Malezya'nın bulunduğunu, Türkiye'nin ise 130'ncu sırada çıktığını vurgulayarak, "İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz biz. Siyasetçi yolsuzluk yapıyor. Kul hakkı yiyenler var. Yalan söylemek artık siyasetin bir parçası haline geldi. Bunlardan toplumun kurtulması lazım. CHP iktidara geldiğinde yapacağı ilk şey siyasi ahlak yasasını çıkarmak. Siyaset temiz olmalı" diye konuştu.
Siyasete atıldığında mal varlığını CHP'nin internet sitesine koyduğuna değinen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçinin şeffaf olması gerektiğini bildirdi.
'SİYASET AYRIDIR, DİN AYRIDIR'
"CHP dinsiz partidir" diye pek çok çevreden eleştiriler yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Biz dine saygılıyız, herkesin inancına saygılıyız. İnancın siyasete alet edilmesini doğru bulmayız, bu en büyük günahtır. Siyaset ayrıdır, din ayrıdır" dedi.
AFRİN OPERASYONU NASIL DEVAM ETMELİ?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP daha önce Afrin'in merkezine girilmesi yanlış demişti, bunu bir açıklayabilir misiniz? Bundan sonra nasıl devam etmeli?" sorusu üzerine, Zeytin Dalı Harekatı'nı en başından beri desteklediklerini vurgulayarak, "Afrin merkezi yerleşik bir merkezdi, orada 100 binin üzerinde insan yaşıyordu. 'Afrin merkezine girerseniz, kim sivil, kim terörist ayırt edemezsiniz, dolayısıyla saldırılar olabilir, bu konuda dikkatli olmak lazım.' Söylediğimiz buydu" açıklamasını yaptı.
'ESAD İZİN VERDİĞİ İÇİN, RUSYA İZİN VERDİĞİ İÇİN GİRİYORUZ'
"Önemli olan Esad mı, Suriye'nin toprak bütünlüğü mü?" sorusunu soran Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:
'KAZANAN İRAN, RUSYA, ÇİN'
ABD ve Rusya'nın bölgede egemen güç olarak ortaya çıktığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen güçlerin oyununa geldiğini, bu oyunda kaybedenin sadece Türkiye olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazanan ise İran, Rusya, Çin gibi ülkeler" ifadesini kullandı.
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