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    Doğan Medya Center'ın basılma anı

    Doğan Medya Center'ı işgal davasında 3 müebbet

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (448)
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    Darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center’ın işgal edilmesi davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 4 sanığa beraat verildi.

    Aydın Doğan
    © AP Photo/ Murad Sezer
    Doğan Medya, Demirören'e satıldı
    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dün görülen davada sanıklar son savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklar eski binbaşı Mehmet Akif Aslan, eski yüzbaşılar Erdal Şeker ve Süleyman Ahmet Kaya, darbe suçlamalarını reddederek terör saldırısını önlemek amacıyla Doğan Medya Center’a gönderildiklerini öne sürdü.

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Süleyman Ahmet Kaya’yı  'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve  'Vedat Bağcerci’nin öldürülmesi' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse,  'Haberleşmenin engellenmesi' suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Doğan Medya Center'ın basılma anı
    © Fotoğraf: DHA
    Doğan Medya Center'ı işgal davasında müebbet istemi
    Sanıklar Erdal Şeker ve Mehmet Akif Aslan’a ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Haberleşmenin engellenmesi' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 5 yıl hapis cezası verdi.

    TAKDİR İNDİRİMİ YOK

    Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti,  meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı,  suç içerisindeki konumları, fiilden sonraki davranış biçimleri, atılı suç nedeni ile bir pişmanlıklarının bulunmayışını dikkate alarak takdir indirimi yapmadı.

    11 ERE 7.5’ER YIL

    Doğan Medya Center'ın basılma anı
    © Fotoğraf: DHA
    Nedim Şener, 15 Temmuz gecesi Doğan Medya Center'da yaşananları anlattı
    Mahkeme, erler Vakkas İlker Söyler, Şevket Kök, Ahmet Mülayim, Feyyaz Okan Ak, Ferdi Irmak, Numan Burak Altınbaş, Harun Ayan, Harun Darı, Abdullah Akar, Yıldırım Erdem, Sertaç Kara’nın, 'Haberleşmenin engellenmesi' ve 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7.5’er yıl, Muhammed Çınar’ın, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

    4 SANIĞA BERAAT

    Muhammed Orhan Kaya, Osman Pekdoğan, Bünyamin Baki Çiçek, Üzeyir Erol hakkında ise beraat kararı verildi.

    Mahkeme, bazı sanıklar hakkında da işledikleri öne sürülen diğer eylemlerine ilişkin gerekli değerlendirmenin ve gereğinin yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

    Konu:
    Darbe girişimi sonrası Türkiye (448)

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Doğan Medya Center, Mehmet Akif Aslan, Süleyman Ahmet Kaya, Erdal Şeker, Türkiye
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