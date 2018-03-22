Gazi Mahallesi'nde öldürülen gencin annesi: Polisler tekerleklere ateş ettilerse oğluma kim sıktı?

İstanbul'da 14 Nisan 2017 akşamı 19.00 sırasında Sultangazi Kent Ormanı'na giden Birkan Yüksel, Oğuzhan Erkul, Ramazan Altürk, Barış Kerem ve Demirhan Erkul isimli gençlerin saat 22:00 sıralarında Demirhan Erkul'un kullandığı araç ile ormandan çıktıkları sırada polisin ateşiyle 2 genç hayatını kaybetti.

Gençlerden Barış Kerem ve Demirhan Erkul'u öldüren 2'si genci de ağır yaralayan polislerin 22.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı dava, dün görüldü.

Hürriyet'ten Damla Güler'in aktardığına göre duruşmada Sanık polis Kenan A. “Aracı durdurmak amaçlı tekerleklerine ateş ettim ancak araç durmadı” iddiasında bulundu.

Tutuksuz sanık Davut B. de aracı durdurmak için 8-9 el ateş ettiğini ancak aracın içindekilere ateş etmediğini öne sürdü. Yaralanan müşteki Ramazan Altürk ise polislerin arabayı taradığını söyledi.

Hayatını kaybeden Barış Kerem'in annesi Melike Altınışık ise “Polislerin hepsi tekerleklere ateş ettiğini söylüyor. Biri bana söylesin 9 kurşunu benim oğluma kim sıktı. Benim oğlumun vücudundan 9 kurşun çıktı. Hâlâ benim oğlumu öldürdükleri yerde görev yapıyorlar” dedi.

Mahkeme, sanık polislerin tutuklanması yönündeki talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.

Dava dosyasına giren tutanağa göre polislerin 35 el ateş ettiği, bunun 23'ünün arabaya isabet ettiği belirlenmişti. Tutuksuz yargılanan polislerin iddiasının aksine arabanın lastiklerine herhangi bir mermi gelmediği belirlenmişti.