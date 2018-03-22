Kayıt
07:57 22 Mart 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mahkeme - duruşma salonu

    Gazi Mahallesi'nde öldürülen gencin annesi: Polisler tekerleklere ateş ettilerse oğluma kim sıktı?

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İstanbul Gazi Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymadığı iddiasıyla 35 el ateş edilerek öldürülen gençlerin davası dün görüldü. Polislerin 'tekerleğe ateş ettik' iddiasına aileler tepki gösterdi: "Tekerleklere ateş ettilerse oğluma kim sıktı?"

    İstanbul'da 14 Nisan 2017 akşamı 19.00 sırasında Sultangazi Kent Ormanı'na giden Birkan Yüksel, Oğuzhan Erkul, Ramazan Altürk, Barış Kerem ve Demirhan Erkul isimli gençlerin saat 22:00 sıralarında Demirhan Erkul'un kullandığı araç ile ormandan çıktıkları sırada polisin ateşiyle 2 genç hayatını kaybetti. 

    Gençlerden Barış Kerem ve Demirhan Erkul'u öldüren 2'si genci de ağır yaralayan polislerin 22.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı dava, dün görüldü. 

    Hürriyet'ten Damla Güler'in aktardığına göre duruşmada Sanık polis Kenan A. “Aracı durdurmak amaçlı tekerleklerine ateş ettim ancak araç durmadı” iddiasında bulundu.

    polis, olay yeri inceleme, saldırı vs.
    © AA/
    Polis, 'Dur' ihtarına uymayan araca 35 el ateş etmiş
    Tutuksuz sanık Davut B. de aracı durdurmak için 8-9 el ateş ettiğini ancak aracın içindekilere ateş etmediğini öne sürdü. Yaralanan müşteki Ramazan Altürk ise polislerin arabayı taradığını söyledi. 

    Hayatını kaybeden Barış Kerem'in annesi Melike Altınışık ise “Polislerin hepsi tekerleklere ateş ettiğini söylüyor. Biri bana söylesin 9 kurşunu benim oğluma kim sıktı. Benim oğlumun vücudundan 9 kurşun çıktı. Hâlâ benim oğlumu öldürdükleri yerde görev yapıyorlar” dedi. 

    Mahkeme, sanık polislerin tutuklanması yönündeki talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.

    Dava dosyasına giren tutanağa göre polislerin 35 el ateş ettiği, bunun 23'ünün arabaya isabet ettiği belirlenmişti. Tutuksuz yargılanan polislerin iddiasının aksine arabanın lastiklerine herhangi bir mermi gelmediği belirlenmişti.

    İlgili konular:

    Ekip otosunda tecavüz iddiası: Bir polis tutuklandı
    Tecavüz sanığı polise beraat gerekçesinden: Mağdurun telefonunda çok sayıda erkek numarası var
    Etiketler:
    Demirhan Erkul, Barış Kerem, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Karikatür
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam