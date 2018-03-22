Türk Dışişleri'nden Merkel'e 'terör' suçlaması

Türk Dışişleri Bakanlığı, "Afrin'de olan bitenler kabul edilemez, en kuvvetli şekilde kınıyoruz" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i terörle suçladı. Bakanlığın açıklamasında "Olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz" denildi.

Tekrar Almanya Başbakanı seçilmesi sonrası ilk kez Alman meclisinde konuşan CDU lideri Merkel, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sert bir açıklama yaptı. Merkel, açıklamasında "Binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz'' dedi.

Türk Dışişleri de Merkel'e verdiği cevapta olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını söyleyen Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik açıklamasında yaptığı gibi teröre destek suçlamasında bulundu.

'DÖŞENEN MAYINLAR DIŞINDA TEHLİKE YOK'

Merkel'i 'olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakmak' ve 'teröre destek veren ülke konumuna düşmek'le suçlayan Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekattır. Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike sözkonusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır.

'TERÖR MERCEĞİNDEN BAKIYOR'

Hal böyleyken, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz.

'TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKE KONUMUNA DÜŞMEK YERİNE…'

Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz."