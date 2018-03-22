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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

    Erdoğan, MHP ile yerel seçimde ittifak için 'dengelere bakacak'

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yanı sıra yerel seçimlerde de MHP ile ittifak olabileceğinin mesajını verdi: "Yerelde de fiili ittifak olabilir, gönül ittifakı olabilir, başka şeyler olabilir, dengelere bakmak lazım."

    referandum - sandık - İzmir
    © REUTERS/ Osman Orsal
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    Erdoğan, AK Partili 45 milletvekiliyle dün kahvaltıda bir araya geldi. Hürriyet'ten Turan Yılmaz ve Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan'ın burada “6 ay önce yerel seçimlerde karşı karşıya gelip rakip olacağımız bir partiyle 6 ay sonra nasıl ittifak yapacağız, bu ittifaka zarar vermez mi” sorusu üzerine şu yanıtı verdiği öğrenildi:

    “Durun bakalım. Daha zaman var o işlere. Yerelde de fiili ittifak olabilir, gönül ittifakı olabilir, başka şeyler olabilir, dengelere bakmak lazım. Biz Devlet Bey’le her şeyi konuşuyoruz. Bu konuları da oturur konuşuruz, ama daha zaman var o işlere."

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    AK Parti MKYK
    © AA/
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    Erdoğan'ın ayrıca şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

    “İttifakta sorun yok. İttifak hızla tabana yayılıyor. Toplum da bu ittifakı kabul etti. Biz de her zaman kararlılıkla arkasında duruyoruz. Burada liderler düzeyinde ciddi yakınlaşma sağlandı. Bu, sahada da karşılık buldu. Herkes bu ittifaktan memnun. Bu sıradan bir ittifak değil, bunu sadece seçimlere indirgemek de doğru değil. Bu ittifak memlekette ümmetin birliğine de hizmet edecek, hayırlı sonuçları olacak. Burada söylem birliği de çok önemli, onun için söylem birliğimizin olması lazım. Erken seçim yok, seçimler söylendiği tarihte yapılacak, bunu herkes böyle bilsin, buna göre hareket etsin. Teşkilatlarımız el ele, kol kola heyecanı kaybetmeden seçimler için şimdiden çalışmaya başlayacak. Bu ruh kaybolmasın. İttifak ve uyum ile ilgili çalışmalar iyi anlatılsın.”


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    Etiketler:
    AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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