Canan Karatay, Beştepe'ye çıktı

Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.

Sağlık politikaları konusunda görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı ve hastalıklardan korunma konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevapladı.

'YORUMLARI DİKKATE DEĞERDİ'

Kabule ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Prof. Dr. Canan Karatay'ı misafir ettik. Sağlıklı yaşama sanatı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Avrupa tıbbının temelinde İbn-i Sina'nın öğretileri olduğunu söyleyen Karatay Hoca'nın yorumları dikkate değerdi."

Prof. Dr. Canan Karatay’ı misafir ettik. Sağlıklı yasama sanatı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Avrupa tıbbının temelinde İbn Sina’nın öğretileri olduğunu söyleyen Canan Karatay Hoca’nın yorumları dikkate değerdi. pic.twitter.com/3EFikOU7SG — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 21 Mart 2018

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı.

Emine Erdoğan'ın, doğal ve sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaşması için beslenme, koruyucu hekimlik, fitoterapi, obezitenin önlenmesi, tamamlayıcı tıp uygulamaları, doğal doğum gibi alanlarda çok sayıda projeyi himaye ettiği ve bu alanlarda yapılan çalışmaları yakından takip ederek, farklı bilimsel yorumları da dikkate aldığı biliniyor.