Kayıt
07:57 22 Mart 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Çiftlik Bank, Mehmet AydınÇiftlik Bank

    Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezine polis baskını

    © Fotoğraf: ciftlikbank.com © AA/ İbrahim Yozoğlu
    1 / 2
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yüksek kar vaadiyle binlerce insanının milyonlarca lira dolandırıldığı Çiftlik Bank’ın İstanbul’daki merkezini polis bastı. 3 katlı ve havuzlu lüks villada, şirket kayıtlarının tutulduğu ana server ile 9 bilgisayara el konuldu. Bilgisayarlardan elde edilen verilere göre Çiftlik Bank'a para yatıran kişi sayısı 77 değil, 100.000.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf: DHA
    Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın, Uruguay'da malikane, yat ve 2.5 milyonluk Ferrari almış
    Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Çiftlik Bank’ın Beykoz’daki ana merkezi olan lüks villaya operasyon düzenledi. Çiftlik Bank’ın firari CEO Mehmet Aydın’ın da kaldığı 3 katlı, havuzlu lüks villadan yönetildiği belirlendi. Villadaki aramalarda Çiftlik Bank’ın ana server kayıtları ile 9 bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Bilgisayar kayıtlarında yapılan ilk incelemelere göre, yaklaşık 511 milyon liralık vurgunun yapıldığı Çiftlik Bank’a para yatıran kişi sayısının 100 binin üzerinde olduğu ortaya çıktı.

    OCAK AYINDA KAÇTI

    Soruşturmada 511 milyon liralık vurgunun ardından Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın 2018 Ocak ayının başlarında Türkiye’den kaçtığı belirlendi.

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun ardından, şirketten alacaklı olan Seda Rabia Arslaner Silahtar’ın avukatı Figen Coşkun da önceki gün lüks villaya icra işlemi başlattı. Beykoz İcra Müdürlüğü ekiplerinin villanın girişine bıraktığı tutanakta, binanın kapısının kapalı olduğu, çilingir ve güvenlik görevlisi eşliğinde içeri girildiği belirtildi. Villada bulunan ve kayıt altına alınan eşyalar ise şöyle sıralandı: 

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
    © AA/ Volkan Furuncu
    Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
    “5 adet masadan oluşan 31 sandalyeli toplantı masası, 1 adet projektör, 1 adet buzdolabı, 1 adet derin dondurucu, 2 adet fırın, 1 adet tost makinesi, çay ocağı ve kâğıt öğütme makinesi.” 

    Tutanakta ayrıca, villanın üst katında bulunan çelik kasanın kapağının açık ve boş olduğu kaydedildi.

    VİLLA SAHİBİ: BİZE DE 2 AYLIK KİRAYI ÖDEMEDİ

    Firari Mehmet Aydın’ın, Çiftlik Bank’ın merkezi olarak kullandığı Beykoz Acarkent’teki kiralık villanın sahibini de mağdur ettiği ortaya çıktı. Villanın sahibi Seda Rabia Arslaner Silahtar, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada kiracının Çiftlik Bank olduğunu sonradan öğrendiğini ve hemen savcılığa başvurduğunu söyledi. Villanın kirasının ocak ayına kadar düzenli ödendiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

    “Müvekkilim taşınmazı Eylül 2017’de Fame Game Hayvancılık AŞ adlı şirkete kiralamıştır. Şubat ve mart kiraları ödemeyince, kendilerine telefonla ulaşmaya çalışmış, sonuç alamamıştır. Yasal yollara başvurma hazırlığı yaparken şirketin Çiftlik Bank olduğunu hayret ve şaşkınlık ile öğrenmiştir.”

    Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Serdar Denktaş
    © Fotoğraf: DHA
    Kuzey Kıbrıs'tan Çiftlik Bank açıklaması: Bizimle ne ilgisi var?
    URUGUAY’DAKİ HAYATI

    Güney Amerika ülkesi Uruguay’a kaçtığı belirlenen Mehmet Aydın’ın, başkent Montevideo’da beyaz renkli Ferrari marka spor otomobiliyle görüntüleri ortaya çıktı. Ülkenin etkili yayın organlarından El Observador’da Aydın’ın otomobili ve buradaki yaşantısına dair ayrıntılar yayımlandı. Firari Ceo’nun Malvin Norte Mahallesi’nde dolaşırkenki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

    Haberi yazan muhabir Guillermo Losa Siri, konuyla ilgili şunları söyledi: “Mehmet Aydın’ın Uruguay’da kiraladığı ve 3 aydır parasını ödediği boş bir ev var. Salı akşamı bu eve Arjantin plakalı beyaz bir BMW kullanan ancak İspanyolca bilmeyen bir adam geldi. Daireyi yönetenlere bir anahtar bırakıp gitti. Aydın’ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ise endişeyle ‘bilmiyorum’ cevabını verdi ve evle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.”

    ‘ORADAN DA KAÇTI’

    Çiftlik Bank
    © Fotoğraf: DHA
    Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı
    Gazetede yer alan iddialara göre bir mahalle sakini Mehmet Aydın’ın çevresine “Ferrari babamın hediyesi” demesine rağmen aslında aracı bir Türk’e ait şirketten 640.000 dolara kendisi satın aldı.

    Gazete, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın’ın ülkeyi terk ettiğini yazdı. Bu arada Aydın’la bağlantılı Türk vatandaşının Osman Nail Kaya olduğu, otomobil ve yatını onun üzerine tescil ettirdiği ileri sürüldü.

    SİGARA İÇİN ÖZEL UÇAK

    Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ile Türkiye’ye özel bir uçakla seyahat ettiği öne sürülen Osman Naim Kaya’nın sosyal medyada bir jette çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. İddiaya göre Mehmet Aydın’ın, şu an tutuklu olan eşi Sıla Aydın uçakta sigara içmek istedi ve bu nedenle özel uçak kiralandı. Uçakta Kaya da vardı.

    ÇEVİRMENLİĞİNİ DE YAPTI

    Uruguay’da Mehmet Aydın’la bağlantılı olan Türk vatandaşı Osman Nail Kaya’nın, sosyal medyadaki memleket bilgisi Gemlik olarak yer alıyor. İddiaya göre ilk kez Mayıs 2017’de Uruguay’a giden Mehmet Aydın, çiftlik kurmak için Kaya ile iletişime geçti.

    Kaya, Aydın’la yaptığı işlerden, çevirmenlik dahil 30.000 dolar para kazandı. Aydın, malikâne, yat ve Ferrari’yi Kaya üzerine yaptırdı. Yatı 9000 dolara bir başkasına kiraladı.

    İlgili konular:

    Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, 'binlerce kişiden topladığı paraları' yayınladı
    Dolandırıcılıktan 10 yıl hüküm giyen 'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank yorumu: Vallahi çıldıracağım, böylesini görmedim
    Çiftlik Bank kurucusuna benzerliği başına dert oldu
    Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı
    Çiftlik Bank'ın sahibi Aydın: Ödemeleri Bitcoin'le yapacağım
    Etiketler:
    Çiftlik Bank, Osman Nail Kaya, Sıla Aydın, Mehmet Aydın, Uruguay, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Karikatür
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam