Erdoğan'la görüşen AK Partili Tayyar: Talimat verdi

Tayyar da dün akşam Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Tayyar'ın sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesaj şöyle:
"Bu akşam cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi. İyi ki varsınız. Rabbim sağlıcakla bereketli ömürler nasip etsin."
Bu akşam cumhurbaşkanımızla görüştük.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 21 Mart 2018
Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi.
İyiki varsınız.
Rabbim sağlıcakla bereketli ömürler nasip etsin.
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