Erdoğan'la görüşen AK Partili Tayyar: Talimat verdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 'FETÖ borsası kurulduğu' iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi. Tayyar'ın açıklamasına göre Erdoğan 'tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi.'

Tayyar, geçen günlerde Beyaz TV'de katıldığı bir programda "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar" iddiasında bulundu. Tayyar'a tepki partisinin içinden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tayyar'ı 'FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak'la suçladı.

Tayyar da dün akşam Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Tayyar'ın sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesaj şöyle:

"Bu akşam cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi. İyi ki varsınız. Rabbim sağlıcakla bereketli ömürler nasip etsin."