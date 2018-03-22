Kırmızıtaş Holding patronları tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’in sahiplerinden Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklandı. İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da, 8 Mart’ta FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Kırmızıtaş Holding’e ve ona bağlı 4 şirkete kayyım atanmış ve holdingin 3 sahibi de gözaltına alınmıştı.