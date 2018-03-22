'Erdoğan: ÖSO'nun bazı gruplarında ganimet anlayışı var, hemen müdahale edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve ÖSO ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği harekatta ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ardından medyaya bazı görüntüler yansıdı. AFP'nin haberine göre ÖSO'nun bazı evlere girip eşyaları yağmaladığı öne sürüldü. Konu hakkında ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı: "Bazı gruplar emirlere aykırı davranarak bu tür eylemlere girişmiş olabilir."

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan’ın çizdiği 2019 perspektifi" başlıklı yazısında aktardığına göre Cumhurbaşkanı da AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu konuya değindi. ÖSO içindeki bazı gruplarda 'ganimet anlayışı' olduğunu söyleyen Erdoğan, bu kişilere müdahale edildiğini de belirtti.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle güvenliğin sağlanacağını söylüyor. Yönetim boşluğuna meydan vermemek ve koordinasyonu sağlamak üzere yerel unsurlardan oluşacak ‘idare meclisleri’nin kurulacağını anlatıyor. Türkiye’den giden yardımların koordinasyonu için Cerablus’ta olduğu gibi kısa süre içerisinde bir vali yardımcısı atanacağını açıklıyor. Afrin’den yansıyan yağma görüntüleri de gündeme geliyor. Erdoğan, 'Afrin harekâtı ÖSO ile birlikte düzenlendi. Afrin’e ÖSO ile birlikte girildi. Ancak bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi. Onlara karşı tedbir alındı. Onlarla konuşularak düzeltildi' diye bilgi veriyor."