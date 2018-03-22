12 yaşındaki Suriyeli çocuğa cinsel istismar kamerada

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Gaziantep'te bir lokantada çalışan 12 yaşındaki Suriyeli H.B. 1 Şubat'ta çalıştığı işyeri için çorbalık kemik almak üzere saat 16:00 civarında Karşıyaka mahallesine doğru gitti. O sırada aynı yerde bulunan 69 yaşındaki M.Ş.İ, tren garına yakın bir bölgede H.B.'ye cinsel istismarda bulundu.

Garda çalışan iki memur istismarı fark edip önce M.Ş.İ.'ye müdahale etti, ardından emniyete ihbarda bulundu.

Gaziantep’te 69 yaşındaki M.Ş.İ.’nin 12 yaşındaki H.B.’ye cinsel istismarda bulunması tren garının kameralarına yansıdı… https://t.co/sgUXXBbOZ1 pic.twitter.com/V7FjNGKJFH — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) March 22, 2018

​Olay sonrasında tutuklanan 69 yaşındaki M.Ş.İ, emniyet ve savcılık ifadelerinde H.B.'ye cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti. Görgü tanıkları ise ifadelerinde M.Ş.İ.'nin H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğunu beyan ederken H.B. de M.Ş.İ.'nin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

KAMERA İSPATLADI

İstismarın yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, M.Ş.İ.'nin H.B.'ye yaptığı cinsel saldırının görüntülerine ulaştı. Görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

Tutuklanan M.B.İ. hakkında Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu hürriyet'inden yoksun kılma suçlarından dava açıldı.