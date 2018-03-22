AK Partili Yazıcı: Kimseye kapımızı kapatmadık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Saadet Partisi ile ittifaka ilişkin, "Kapımız açık, kimseye kapımızı kapatmadık" dedi. Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu çalışmalarıyla ilgili, "Bir kişinin hem milletvekili adayı hem de Cumhurbaşkanı adayı olması bu işin doğasına uygun değil" ifadelerini kullandı.