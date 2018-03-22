AK Partili Yazıcı: Kimseye kapımızı kapatmadık

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, erken seçimle ilgili olarak "Gerekli kılacak sebep yok" dedi. Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:
- Bir ittifak protokolü yok ama ittifakımız doğal. Düzenleme nesnel düzenlemedir. A partisi, b partisi yok.
SAADET PARTİSİYLE İTTİFAK
- Cumhurbaşkanlığı sistemi yepyeni bir sistem. Bu alanları yeni sisteme uyumlu hale getirecek bir düzenlemeye ihtiyaç var. 5 komisyon kuruldu. Bir kişinin hem milletvekili adayı hem de Cumhurbaşkanı adayı olması bu işin doğasına uygun değil. Cumhurbaşkanı seçim tamamlanınca kabinesini kuracak.
ŞAMİL TAYYAR'IN 'FETÖ BORSASI' İDDİASI
- Bunları savcıya, genel başkana, partiye getirirsiniz ama bunu söyleme dönüştürmenin bizim siyaset tarzımızla bağlılığı yok.
'OHAL TERCİH EDİLEN BİR YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİL'
- OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil. Biz arzu etmedik, illa bu ülkeyi OHAL ile yönetelim. Koşullar getirdi. Travmatik ortamdan çıkışın olağan yönetim ile mümkünatı var mıydı? Bu koşullar kalktı mı hükümet değerlendirir.
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