Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası verildi

Nevin Yıldırım davasında karar çıktı. 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz eden Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015 tarihinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.

Yargıtay tarafından yerel mahkemeye geri gönderilen dosya yeniden görüldü. Dün yapılan duruşmaya çeşitli illerden gelen kadın derneklerinden 30 kadar kadınla 8'i Nevin Yıldırım'ı savunmak üzere 9 avukat katıldı.

NEVİN YILDIRIM SAVUNMA YAPMADI



Mahkeme heyeti kimlik tespitinin ardından Nevin Yıldırım'ın avukatlarının verdiği savunmaları okuyarak dosyaya koydu. SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nden duruşmaya katılan sanık Nevin Yıldırım'a da söz hakkı verildi. Yıldırım önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek savunma yapmadı.

Savcı Taşan Tekeli, mahkeme heyetine bir önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kesin kanaat getirildiğini ve suçun işleniş bakımıyla tahrik unsurlarının uygulanmamasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

5 saat süren ve 2 kez ara verilen duruşmada mahkeme heyeti Nevin Yıldırım'a karar öncesi son sözünü sordu. Yıldırım, "Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum, başka bir diyeceğim yok" dedi.

Karar öncesi duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Nevin Yıldırım'a 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı.