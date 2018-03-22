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    Zuhal Olcay

    Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis: Ceza ertelenmedi

    © AA/
    Türkiye
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    Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabıkası bulunan Olcay'ın cezası ertelenmedi.

    İstanbul Kadıköy'de bir mekanda 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne alan sanatçı Zuhal Olcay, “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözler sarf etti. Olcay'ın bu sırada bir de el hareketi yaptığı belirtildi. 7 Ağustos tarihinde 155 Polis İmdat ihbar hattına yapılan şikayet üzerine Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nce sanatçının şarkı söylediği gecenin video görüntüleri incelenip düzenlenen evrakla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

    Zuhal Olcay
    © Fotoğraf: DHA
    Zuhal Olcay'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıla kadar hapsi isteniyor
    Daha sonra Zuhal Olcay hakkında, 'alenen Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ela Ezgi Yelmen ve Şule Işıl katılırken, sanık Zuhal Olcay katılmadı.

    Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, Zuhal Olcay'ın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

    Kararını açıklayan mahkeme, Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi ile 10 aya düşüren mahkeme, sanatçının daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10.620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi.

    NE DEMİŞTİ?

    Olcay savunmasında, sahnedeyken alkolü hazla kaçırdığını, Erdoğan'ın adının 3 kelimeden oluşması nedeniyle şarkıya uyarladığını ve kasıtlı bir durum olmadığını söylemişti. Şarkıyı söylerken yaptığı hareketi de Erdoğan'a değil, bir dinleyicinin kendisine laf atması üzerine yaptığını anlatmıştı. Alkolün verdiği etkiyle hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini belirten Olcay, suçlamayı kabul etmemişti.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanına hakaret, Zuhal Olcay, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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