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    Pilots in the cockpit of an Airbus A320 at Cengkareng airport in Jakarta. File photo

    CHP'li Aydın: Havada uyuyan, bayılan pilotlar olduğu söyleniyor

    © AFP 2018/ ADEK BERRY
    Türkiye
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    Türkiye'deki havayolu şirketlerinde yapılan yönerge değişikliği ile pilotların maksimum art arda yapabileceği uçuş sayısı 6'dan 12'ye çıkarıldığı ifade edildi. Yeterince dinlenemeyip yoğun tempoya dayanamadığı belirtilen pilotların bazılarının uçuş esnasında uyuduğu, kimisinin de bayıldığı iddia edildi.

    CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türk Hava Yolları'ndaki (THY) çalışma koşullarının değiştirilerek, pilotlara ayda 12 gün mesai verilmesinin yolunun açıldığını öne sürdü. 

    Atatürk Havalimanı
    © AA/
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    'ÜRKÜTÜCÜ BİR DURUM'

    Sözcü'nün aktardığına göre Aydın, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

    "Sivil Havacılık yeni yönerge getirdi. Bu yönergede ‘144 saat mesai verilebilir' diyor. Bu da toplam 12 güne denk geliyor. Demek ki 12 gün pilotlara mesai yaptırılabiliyor. Havada bayılan ya da uyuklayan pilotların olduğu söyleniyor. Bu çok ürkütücü bir durum.”

    HAVA-SEN: İNSAN YORULUNCA İSTEMSİZCE UYUR

    Çalışma koşullarından dolayı havada uyuklayan veya uyuyan pilotların olduğunu belirten Hava- Sen Genel Başkanı kaptan pilot İskender Çarkçı, “Bazı pilot arkadaşlarımız çok yoruluyor. Hepimiz insanız yorulunca vücut istemsizce uyur.  Bu nedenle havada pilotlarda uyuyabiliyor.” dedi.

    'DİNLENME SÜRELERİ UZATILMALI, YOKSA VATANDAŞLARIN CANI TEHLİKE ALTINDA'

    Eurowings
    © AP Photo/ Marcel Kusch
    'Türkiye'ye uçmaya korkan pilot yüzünden Stuttgart-Ankara uçuşu iptal edildi'
    Normal şartlarda pilotların ayda 110 saat uçuş sınırlarının olduğunu ancak bu sınırların özellikle de yaz aylarında aşıldığını söyleyen Kaptan Pilot İskender Çarkçı, “Bir pilot aylık 110 saat uçuş yapmak durumunda. Ancak bazı firmalar bu sınırı aşıyor. Özellikle de yaz aylarında… Üst üste uçuş yapan pilot arkadaşlar ister istemez yorgun düşüyor. Pilotların dinlenme süreleri uzatılmalı yoksa vatandaşların canı tehlike altında” ifadelerini kullandı.

    'PATLAMA NOKTASINA GELİYOR'

    Hava-Sen Genel Başkanı kaptan pilot İskender Çarkçı konuşmasının devamında şunları söyledi:

    "Sivil havacılık yeni yönerge getirdi. Bu yönerge ile aralıksız 144 saat mesai verebiliyor. Bu da 12 güne denk geliyor. Biz insanız, et, kemik ve sinirden oluşuyoruz. Bu kadar yoğun tempo içinde bedenen ve ruhen çökmeye doğru gidiyoruz. Bu patlama noktasına geliyor. Havada yorgunluktan bayılan oluyor, sinir krizi geçiren oluyor.”

    Etiketler:
    Hava-Sen, Türk Hava Yolları (THY), CHP, İskender Çarkçı, Erkan Aydın, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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