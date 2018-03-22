Kayıt
15:51 22 Mart 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

    Adalet Bakanı: Doğru olmayan icabında 10 karar, 100 karar olabilir

    © AA/ Orhan Akkanat
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Yılda 10 milyonun üzerinde dosyanın mahkemelerin, savcıların elinden geçtiğini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Doğru olmayan icabında 10 karar, 100 karar olabilir. Bunları elbette bir başka merciye itiraz etme imkanı var. Türkiye'de hukuk sistemi var, işliyor" dedi.

    Çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, "CHP'lilerin mahkeme kararlarını eleştirmesine ilişkin" bir soru üzerine, birilerinin sistematik bir şekilde hakim ve savcı olma hevesinin bulunduğunu söyledi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan
    © Fotoğraf: CHP
    CHP: Atanan hakim ve savcıların 113'ünün yolu AK Parti'den geçmiş
    Gül, hakim ve savcıların, mahkemelerin, bağımsız ve tarafsız bir şekilde kendi hallerine bırakılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Elbette mahkeme kararları eleştirilebilir, mahkeme kararlarına itiraz yolları var. Bu itiraz yolları denenebilir ama kalkıp da bütün hakimleri 'şöyle hakimler, böyle hakimler' diye töhmet altında bırakmak büyük bir haksızlık. Bugün darbe girişiminden beri, darbecileri yargılayan, büyük bir fedakarlık içerisinde gayret eden hakim ve savcılara kimsenin haksızlık yapmasına asla izin veremeyiz. Hakim ve savcılar kararıyla konuşuyor, çıkıp bir mikrofon karşısında bir grup toplantısında ya da başka bir yerde, bir kürsüde bir mikrofona konuşabilen meslek grupları değil. Ama hakim ve savcılarımız kararıyla konuşur, kararı hatalıysa bu karara karşı itiraz yolları vardır. Elbette ben bir avukat olarak, bakan olarak katılmadığım, eleştirdiğim kararlar var, olur. Bunlar normaldir.

    'TÜRKİYE'DE HUKUK SİSTEMİ VAR, İŞLİYOR'

    Yılda, 10 milyonun üzerinde dosya mahkemelerin, savcıların elinden geçiyor. Doğru olmayan icabında 10 karar, 100 karar olabilir. Bunları elbette bir başka merciye itiraz etme imkanı var. Türkiye'de hukuk sistemi var, işliyor. Bütün hakimleri savcıları, yargılamaları töhmet altında bırakmak büyük bir haksızlık olur. Böyle bir şeye asla müsaade edemeyiz. Çünkü yargı bir grubun, bir kesimin değil, bütün Türk milletinin yargısı. Yargıya bir leke gelirse, elbette bu konuda yargı, adalet duygusu gibi, bu konuda herkesin özenli bir dil kullanması gerekir. Aksi taktirde haksızlık, yargıya bu anlamda bir yargısız infaz doğru değil."

    'HSK'YA MÜRACAAT EDERSİNİZ, ONLAR DA GEREĞİNİ YAPAR'

    HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz
    © AA/
    Başkanvekili Yılmaz, 'tahliye öncesi HSK ile istişare edin' belgesini doğruladı
    Yanlış bir durumda HSK'ye şikayet yapılabileceğinin altını çizen Gül "Suistimal edildiği, yanlış yapıldığı düşünülen konuyu HSK, müfettişler marifetiyle inceler. Yanlış yapıldığı düşünülüyorsa başsavcılığa, savcılığa şikayet edilir. 'Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı.' Varsa elinde bir bilgi, belge gidersin savcılığa yazarsın. Kalkıp da genel, 'hakimler şöyle yapıyor, bu mahkemeler bunu yapıyor' diye orada haksızlık yapmak… Varsa yanlış yapan bir hakim, savcı onun da hesabını elbette vermesi lazım. Ama belgenizi, bilginizi savcılığa vereceksiniz, öyle kalkıp konuşmayla olmaz. Belge, bilgi, delille savcılığa müracaat edersiniz, HSK'ya müracaat edersiniz, onlar da gereğini yapar. Yapmazlarsa elbette bunun hesabı da sorulur" değerlendirmesinde bulundu.

    'UMUYORUZ ADALET YERİNİ BULACAKTIR'

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
    © AA/ Volkan Furuncu
    Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
    Gül, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmasıyla ilgili gelişmelere yönelik soruyu da şöyle yanıtladı:

    "Bu konuda hukuken, yargı mercileri ellerinde hangi imkan varsa bu konuda gerekli tedbirler, tutuklamalar, gözaltılar yaptılar ve konunun başsavcılık marifetiyle gerekli titizlikle takibi yapılıyor. Bu kişiyle ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır. Nerede olursa olsun, uluslar arası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları titizce konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır. Bizler de konuyu takip ediyoruz ama yargı makamları kendilerine intikal eden konuyla ilgili titizlikle bu yargılamayı yapmaktadırlar."

    Etiketler:
    mahkeme, savcı, hakim, Çiftlik Bank, CHP, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Mehmet Aydın, Abdulhamit Gül, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Taksim çiçekçileri yeni yerine taşınacak
    Taksim'deki çiçekçiler, meydandan çıkarılıyor: 'Cumhurbaşkanı'ndan yardım istiyoruz'
    Karikatür
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam