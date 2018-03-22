Edirne'de sınırı geçen Yunan askerlerin üzerinden askeri kroki çıktı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerle ilgili soruşturma devam ediyor.
AA'nın haberine göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut kartalları' adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta yakalanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'un üzerinden çıkan dijital materyallerin bir kısmı üzerindeki incelemeler tamamlandı.
© REUTERS/ Alexandros Avramidis
Cep telefonu ile görüntü kaydettikleri belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 2 cep telefonu ile askeri haberleşmede kullanılan bir kriptolu telefon ve harici bellek de incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.
Harici bellekte yapılan incelemede, askeri krokilerin olduğu öğrenilirken, dijital materyallerin tamamının incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)