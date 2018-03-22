'İthal ette bakteri' iddiası

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Bosna Hersek'ten ithal edilen sığır karkasında insan sağlığına zararlı 'E.coli O157' bakterisi olduğunu ileri sürdü. Demir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yazılı cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.
CHP'li Demir, et ve sütün insanların temel gıda gereksinimlerinden biri olduğunu belirterek, geçen yıl Türkiye'nin Bosna Hersek'ten ithal ettiği 20 ton sığır karkasında insan sağlığına zararlı hastalığın ortaya çıktığını, 24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçlarının 29 Ağustos'ta belli olduğunu söyledi.
Demir, hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün uyarıldığını, kurumun bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü'ne, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'ne, Sincan Et Kombinası Müdürlüğü'ne ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü'ne, 'Analizi uygun çıkmayan emtialar' başlığı altında bir yazı gönderdiğini belirtti.
Demir, yazıda, Bakanlar Kurulu kararıyla Bosna Hersek'ten alınan etleri hatırlatarak, "Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan TIR'lardan alınan numunelerde 'E. Coli O157' pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı Başkanlığımıza bildirilmiştir" ifadelerinin yer aldığına dikkat çekerek, etlerin Et ve Süt Kurumu tarafından 5 Ocak 2018'de imha edilmeye başlandığı açıkladı.
"Üç ay önce milletvekili arkadaşlarımdan bu konuyla ilgili farklı zamanlarda Bakanlığınıza soru yöneltilmiş ve hiçbir cevap alınamamıştır. Bakanlık olarak neden gerçekler aydınlatılmamaktadır? Bosna Hersek'ten ithal edilen, E.coli O157 hastalığı taşıyan 20 ton karkas etinden ne kadarı imha edilmek üzere toplanmıştır? Ne kadarı imha edilmiştir? Bu skandalla ilgili Bakanlığınız tarafından idari ve hukuki soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır? Bu konu ile bilgileri kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Raflarda olan hastalıklı et miktarı nedir? Hastalıklı etlerin ne kadarı vatandaşlarımız tarafından tüketilmiştir? İthal edilen etler, tahlil sonuçlarından önce niçin piyasaya sürülmüştür? İthal edilen bu etler sağlık koşullarına uygun kesilmekte midir? Denetimi Bakanlığınızca yapılmakta mıdır? Bu kontroller neden yerinde yapılmamakta, gümrüklerde TIR kontrollerinde yapılmaktadır? E.coli 0157 bakterisi ciddi bağırsak hastalıkları ve böbrek yetersizliklerine neden olabilen ve sonuçta insanı diyalize ölüme götürecek tehlikeli bakteri türü olduğuna göre neden, hangi amaçla depolarda 5 ay bekletilmiştir? Bu etlerin ithalatını yapan firma kimdir? Neden kamuoyu ile paylaşılmamıştır? Bu etlerin satışı iki markete verildi. Bu marketler etlerin yüzde 70'ini kıyma olarak piyasaya sürüyor. Peki kalan yüzde 30 biftek, bonfile, kontrfile gibi kıymetli kısımları hangi firmalara verilmektedir? İhale ile etin kuşbaşı olarak 30, kıyma olarak 29 liradan satılması gerektiğine göre bu yüzde 30'luk kıymetli etler, hangi fiyattan kime, nasıl satılıyor?"
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)