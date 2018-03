Sedat Peker'den ÖSO'ya bir destek daha

Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının kandil gününe denk gelmesinden dolayı iç dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İSLAM aleminin REGAİB kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara hak ettiği galibiyeti getirmesini YÜCE ALLAH'tan diliyorum. BİR UMUTTUR YAŞAMAK REİS SEDAT PEKER

A post shared by SEDAT PEKER (@sedatpeker) on Mar 21, 2018 at 9:27pm PDT