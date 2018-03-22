Yıldırım: Afrin harekatının kaderini İHA'lar değiştirdi

"Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar…" diyen Yıldırım, "Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı" dedi.
'MAALESEF BUGÜN 3 ŞEHİDİMİZ VAR'
Yıldırım, "Türkiye'nin dışarıdan destek vereceği uygulamayı Afrin'de de uygulamaya başlayacağız. Fırınlar yanıyor, tahribatlar giderilmeye çalışılıyor. Yavaş yavaş izleri siliniyor. Bu mücadele bitti mi? Bitmedi! Orada bitti Fırat'ın batısı aşağı yukarı kontrole alındı ama Kuzey Irak'ta tehdit devam ediyor. Tehdit neredeyse biz oradayız. Terör örgütü Türkiye'nin hedefidir" diye konuştu.
'FIRAT'IN BATISI AŞAĞI YUKARI KONTROL ALTINA ALINDA AMA…'
Başbakan Yıldırım, "Fırat'ın batısı aşağı yukarı şu anda kontrol altına alındı ama Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak'ta daha tehdit devam ediyor. Dolayısıyla tehdit batıda olur, doğuda olur, tehdit neredeyse biz oradayız. İster içeride ister dışarıda, terör örgütü Türkiye'nin hedefidir, milli güvenlik meselesidir; vatandaşın can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar" dedi.
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