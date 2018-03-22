Perinçek: İttifak projesi Amerika merkezli

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak yasasına dair açıklamalarda bulunan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Bizim Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin bulunduğu cephede olmamız mümkün değil. Kollarına HDP'yi takarak, dolayısıyla PKK'yı takarak ve FETÖ'yü takarak olmaz. Bu ittifak projesi Amerika merkezli" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Alsancak'ta katıldığı bir kitap etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin üç büyük meselesi olduğunu belirten Perinçek, şunları söyledi:

"Birincisi vatanın bütünlüğü, teröre karşı mücadele. Bunu en iyi biz yaparız. Bugün öyle bir noktaya geldik ki, bütün Suriye ve Irak'ın kuzeyinden terörü temizleyeceğiz. Bunu Vatan Partisi yapar. Biz bunu başarı ile yaparız. Çünkü Suriye, İran, Rusya dostluğunu, hatta Çin dostluğunu en iyi şekilde devreye sokacak parti Vatan Partisi'dir. Bu iktidarın, Tayyip Erdoğan'ın burada zorlandığını görüyoruz ve bu Mehmetçiğin kanı ile ödeniyor. O nedenle çok hassas bir noktaya geldik. Türkiye'yi yönetmeye talibiz, yönetiriz."

İkinci mesele olan Türkiye'de üretim ekonomisine geçişi de Vatan Partisi'nin sağlayacağını ileri süren Perinçek, ülkenin üçüncü meselesinin de aydınlanma ve laiklik olduğunu belirtti.

'TAYYİP ERDOĞAN'LA DA OLAMAYIZ ÇÜNKÜ…'

İttifak yasasını da değerlendiren Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin bulunduğu cephede olmamız mümkün değil. Kollarına HDP'yi takarak, dolayısıyla PKK'yı takarak ve FETÖ'yü takarak olmaz. Bu ittifak projesi Amerika merkezli. Bunu CHP yapıyor. Bizim, onlarla birlikte olmamız düşünülemez. Çünkü savaşıyoruz. Bir yandan PKK ile savaşıyoruz, diğer taraftan savaştığımız gücü CHP hükümet yapmak istiyor. Biz orada olmayız. Tayyip Erdoğan'la da olmayız çünkü hem bu savaşı en hızlı şekilde, en az kayıpla başarıya ulaştıracak siyasetleri yürütemiyorlar.

İkincisi, laiklik ve aydınlanma konusundaki karanlıkçı tutumları bizim onlarla beraber olmamıza engel olur. Biz Türkiye'nin yönetimine talibiz ve göreceksiniz vatan bütünlüğünü sağlayacak, üretim ekonomisine geçecek, aydınlanmayı Atatürk devrimini tamamlayarak zafere ulaştıracak bir hükümet, önümüzdeki iki yıl içerisinde kurulacak. Bunun merkezinde de Vatan Partisi olacak."