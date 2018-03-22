CHP'den Sülün Osman'dan Jet Fadıl'a, Titan Kenan'dan Raki'ye 'dolandırıcılık' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çiftlik Bank ile gündeme gelen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Bingöl, "Sülün Osman'dan Jet Fadıl'a, Titan Kenan'dan Raki'ye" onlarca dolandırıcılığa tanıklık eden Türkiye'de şimdi de Çiftlik Bank ile on binlerce insanın mağdur olduğunu belirtti.

'Kandırılan AKP, Kandırılan Türkiye' başlıklı bir rapor hazırlayan CHP'li Bingöl, AK Parti öncesi ve AK Parti döneminin ayrı ayrı incelendiğini ifade etti.

Çiftlik Bank olayında iktidarın da sorumlu olduğunu belirten Bingöl, şunları söyledi:

"Çiftlik Bank olayı iktidarın denetimsizliğinin faturasının vatandaşlara kesilmesinin en açık örneklerinden birisidir. Uzmanların, Çiftlik Bank hakkında defalarca yaptığı 'dolandırıcılık' uyarısına rağmen, iktidarın konunun üzerine gitmemesi ve gereken denetlemeleri yapmaması, mağduriyetleri bu noktaya taşımıştır. Yaşanan mağduriyette sadece Mehmet Aydın'ın değil iktidarın sorumluluğu ve hataları vardır. Denetimsizlik buradaki en büyük ihmallerden birisidir."

Bingöl, "Sülün Osman'dan Jet Fadıl'a, Titan Kenan'dan Raki'ye" onlarca dolandırıcılığa tanıklık eden Türkiye'de şimdi de Çiftlik Bank ile on binlerce insanın mağdur olduğunu belirtti.

Bugüne kadar yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin de yer aldığı CHP'nin raporuna buradan ulaşabilirsiniz.