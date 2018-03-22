Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
AA'ya konuşan Kalın ''Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.
Konuşma, Ankara'nın Suriye'de Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD/YPG'ye karşı zafer ilan etmesinin ardından geldi.
Erdoğan konuşmalarında bundan sonraki hedefler olarak Suriye'de Menbiç ve Irak'ta Sincar'ı göstermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)