CHP'li Yarkadaş'tan Doğan Medya Grubu yorumu: Bu satıştan dolayı yargılanacaksınız

CHP'li milletvekili Yarkadaş, "Medya organlarını sansüre uğratıyor ve bu organları boğuyorsunuz" tepkisini dile getirerek, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışının durdurulmasını istedi. Yarkadaş, Rekabet Kurumu'nu göreve çağırırken, AK Partili İnceöz ise "Malın sahibi belli, isteseydi satmazdı" diyerek bu çağrıya tepki gösterdi.

CHP, basın özgürlüğüne yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi. Grup önerisi üzerinde konuşan Yarkadaş, AK Parti'nin, aykırı ve tek muhalif ses duyulmaması için Türkiye'de ağır sansür uyguladığını söyledi. Yarkadaş, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen kanunla, internete ağır sansür getirildiğini, "twitter"ın özgürlükle özdeşleşmiş kuşunun artık RTÜK'ün kafesine girdiğini, özgürlüklerin kafese kapatıldığını ifade etti.

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Hem adaleti hem devleti öldürüyorsunuz. Yargılanamayacağınız bir düzen kurabilmek adına hâkim ve savcıları il ve ilçe başkanlarından, gençlik kollarınızdan, kadın kollarınızdan seçiyorsunuz. Ama emin olun ki; ne yaparsanız yapın kurduğunuz bu baskı ve dikta düzeni hiçbir şekilde sizin açınızdan zafere ulaşmayacak ve ayakta kalamayacak. Er ya da geç bizlerin mücadelesiyle Türkiye’de adalet yeniden tesis edilecek ve adalet yeniden tesis edildiğinde sizler de adil bir şekilde yargılanma şansına kavuşacaksınız. Çünkü tarih önündeki suçlarınız artık yargılanmayı hak ettiğinizi gösteriyor. Sadece Aydın Doğan’ın elinden medyasını alıp başka bir şirkete devrettirmeniz bile yargılanmanız için yeterli bir sebeptir."

'İKTİDARA YAKIN YAYIN ORGANLARININ ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI'

Aydın Doğan'ın gazete ve televizyonlarının, iktidara yakın Demirören Grubuna satıldığını aktaran Yarkadaş, AK Parti'yi destekleyen yayın organlarının oranının yüzde 90'a ulaştığını ifade etti. Yarkadaş, basında yaratılan tekelleşmenin, halkın haber alma hakkını ve kamuoyunun özgürce oluşma hakkını ortadan kaldıracağını ileri sürerek, "Tekelleşme haberin ve gerçeğin ölümü demektir. Bir cinayet işlediniz, iktidarı kaybetme korkunuz yüzünden işlediğiniz bu cinayetle tarih önünde anılacaksınız" dedi.

'DOĞAN MEDYA'NIN SATIŞINI REKABET KURUMU DURDURMALI'

Rekabet Kurumuna çağrıda bulunan Yarkadaş, şunları kaydetti: "Rekabet Kurumu Aydın Doğan'ın elinden zorla alınan ve Demirören Grubuna verdirtilen bu yayın organlarının satışını derhal durdurmalıdır. Çünkü bu, halkın haber alma hakkının ve rekabet ortamının ortadan kaldırılmasıdır."

AK PARTİLİ İNCEÖZ: MALIN SAHİBİ BELLİ, İSTESEYDİ SATMAZDI

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, sataşma gerekçesiyle söz alarak Yarkadaş'ın konuşmasının özgürlükleri savunan bir konuşma gibi göründüğünü, ancak dikta, dayatma ve otoriter bir şekilde talimat veren bir konuşma dinlediklerini bildirdi. Doğan Medya Grubunun zorla satın alındığı gibi sunulduğuna işaret eden İnceöz, "Malın sahibi belli, isteseydi satmazdı. Bu bir gerçek." dedi.

'TEK MEDYA DENİLİYOR, DOĞAN GRUBUNU ERDOĞAN ALDI, DEMİRÖREN DE CEO YAPILDI'

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir seçim yatırımı yaptığını, "tek devlet", "tek millet", "tek yargı"dan sonra şimdi de "tek medya" denildiğini iddia etti. Kerestecioğlu, "Doğan Grubunu aslında Demirören değil, Erdoğan almıştır. Demirören'i de CEO yapmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin, tutuklu milletvekilleri ve gazetecilerin adil yargılanıp yargılanmadığına dair grup önerisi de kabul edilmedi.